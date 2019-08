Recientemente, trascendió otro mensaje que el ex jugador le mandó a su esposa para desmentir una noticia que había salido en los medios. "Una fiesta privada, ya arrancan mintiendo totalmente, yo no estoy en ninguna fiesta privada nada, estoy en el lugar donde vivo yo, ¿entendés? Y estaba con dos chicos que están ahí y no tengo nada que ver con eso, es ridículo eso, me hacen reír nada más. Porque acá en Argentina dicen cualquier pavada, igual que esa travesti de Moria Casán y eso, dejate de joder", dice el Pájaro.