—Esos dos meses la pasé mal en realidad, después vino la parte que pude reflexionar. Cuando renuncié al programa (ShowMatch) fue como la peor época de mi vida porque tenía guardias periodísticas en la puerta de mi casa y yo no estaba acostumbrada a eso. Y no podía salir de mi casa porque estaba con pánico, el que tuvo pánico sabe lo que es, sentís que no podés hacer nada, no podés ni salir de tu casa, estás como inhabilitado y yo soy una persona que no para, me encanta hacer mil cosas, odio estar en mi casa, voy de mi clase de baile al gimnasio, del gimnasio a la nota, de la nota a fotos, de las fotos a buscar los looks, después al cine, no sé y ahí tipo no podía ni cambiarme la ropa, a ese nivel, ¿entendés?, como elegirme lo más primario, elegirte qué ponerte para salir, no podía porque sólo pensaba en el timbre que sonaba de Andrea Taboada o de cualquier periodista de Los Ángeles de la mañana que me tocaban timbre para preguntarle a mi mamá o a mí qué me pasaba y no se iban, entonces como que a veces es tremendo. Y después logré que todo baje, pero hubo un mes que no bajó, se prendía la tele y estaba en todos lados y no por algo positivo…