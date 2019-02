"Me siento absolutamente responsable de todo lo que tiene que ver con la mujer y con el hombre también. Y con todo lo que se está planteando con respecto a la igualdad que se pide: cambiar el código o la forma y la manera que tiene que ver con el trato a la mujer y que nosotras dábamos como aceptado. Esas cosas, se tomaban como algo que en realidad no dejan de ser invasivo y que, en realidad, uno no necesita que se lo digan".