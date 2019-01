Hablando de descendientes de celebridades, la ex Violetta se cruzó en el mencionado evento en Uruguay con la nieta de Susana Giménez: Lucía Celasco, claro. Y como Stoessel, el presente amoroso de la influencer también conserva un halo de misterio: a Joaquín Rozas, quien fuera su novio al menos hasta la última primavera, no se lo ha visto en el verano esteño. Y un dato que parece menor pero resulta imprescindible para la generación millenial: ambos se siguen en Instagram, pero no se dan like.