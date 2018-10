—Los embarazos son los más difíciles de dar porque lamentablemente hay muchos casos donde se pierden; entonces es la palabra tuya contra la de la protagonista. Me tocó dar el embarazo de Paula Chaves, que es una ingrata: la manera de desmentirlo, furiosa… Es un chimento desde la buena leche, nunca dije que el marido le metió los cuernos, dije que estaba embarazada. De última agradecés y decís: "No, chicos, la verdad me encantaría, les agradezco un montón pero no". Ahora, si salís y decís: "¿Qué prueba querés que te mande?", como si quisiera que me mande el tampón para comprobar que no está embarazada, la verdad que no me hace falta. Muchas veces hay exageración en la reacción. No pasa nada: se desmiente y a otra cosa. La desmentida me parece que le sirve más a la interna de los que te quieren bajar o que no les gusta que estés en determinados lugares, entonces te azuzan con la desmentida para bajarte el precio. A la gente no le importa. La verdad que la gente está en otra cosa.