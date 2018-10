"Yo hace casi tres años que vendí mi parte GP, por lo tanto no tengo absolutamente nada que ver con la productora. De hecho, hace un año y medio le habían cambiado el nombre y el 'GP' pasó a hacer referencia al 'Gran Pez'. Me parece que nunca funcionó comunicacionalmente, porque nadie lo sabe… Pero la verdad que yo ya no tengo ninguna relación", explicó Gastón.