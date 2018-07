—Sí, en algunos momentos sí. Pero de chico yo tenía claro que era muy creativo. Mi primer sueldo en la panadería me lo gasté en un cassette. A mí me gustaba la chica que atendía al lado de la panadería, entonces mi papá me paga, yo voy con toda la plata en la mano y me pongo en el mostrador. Ella era más alta, rubia, me miraba de arriba para abajo, y yo le mostraba el dinero. "¿Qué puedo comprar con esto?". Ella agarra y cuenta. "¿Qué te gusta?". "No sé", porque en mi casa estaba el disco de María Elena Walsh, ponele, otro tipo de música. Y yo la miro: "No sé". "¿Escuchaste a Los Beatles?". "No". Y compré Rubber Soul. Y lo ponía en el grabador y estaba todos los días al palo…