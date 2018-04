—Más o menos: soy bastante exigente. Al haber vivido del otro lado no me gusta que me atiendan mal. Era muy exigente conmigo como azafata. Tenía dos personajes: uno, la azafata muy correcta que te atendía y todo tenía que estar perfecto; y otro, la azafata medio actriz que le encantaba desfilar por el pasillo y hacer el anuncio. Supuestamente cuando hacés el anuncio estás en el asiento de la azafata, y no te ven; a mí me encantaba pararme, asomarme al pasillo y hacer el anuncio parada como si estuviera bajando la escalera o saludando. Amaba que estuvieran todas las cabezas del avión, los tenés a todos sentados aunque no quieran, mirándome hablar. Amaba hacer todas las señas de primeros auxilios. Fue una linda etapa. Gracias a eso pude viajar mucho. Si estás terminando el colegio y no sabés qué hacer con tu vida, es una gran profesión para esos primeros años.