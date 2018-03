Luego ahondó más en detalle en los motivos que la llevaron a tomar la decisión: "Faltaban cosas que a mí básicamente no me terminaban de cerrar". Y agregó: "Fue un proceso muy para adentro. Pero un día cae la ficha y se toma la decisión. Hasta que no firmás el último papel no lo podés creer. Uno arma la familia para toda la vida (…) Nunca pensás que se va a terminar. Pero no lo siento como un fracaso sino como una gran experiencia de vida que me dejó a Martina, que es un sol".