Condenado a diez años de prisión un funcionario de Hacienda: accedió a datos tributarios para beneficiar a su asesoría

Varios jóvenes realizan trámites en una oficina de la Agencia Tributaria. (Carlos Luján / Europa Press)

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a diez años y cuatro días de cárcel a un funcionario de la Hacienda Foral de esa misma ciudad por haber accedido a datos tributarios, que eran de carácter reservado y él no estaba autorizado a tenerlos, y utilizarlos en beneficio de la asesoría de la que era copropietario. Además, allí prestaba servicios de asesoramiento fiscal.

Los magistrados le han considerado autor de cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público, por lo que le condenan a dos años, seis meses y un día de prisión por cada uno de ellos. Además, del pago de una multa de 18 meses y un día con una cuota diaria de 10 euros y la inhabilitación absoluta durante nueve años.

Por otra parte, también ha sido condenado como autor de un delito de actividades prohibidas a funcionario público, por lo que debe abonar una multa de seis meses con una cuota diaria de 10 euros y al suspensión de empleo o cargo público por dos años.

Usó su clave personal para acceder a los ficheros

El condenado llevaba trabajando con funcionario de carrera de la Diputación Foral de Bizkaia desde el año 1986. Desde 2010 venía desempeñando el puesto de trabajo de informador de tributos en la sección de información tributaria del Departamento Foral de la Hacienda y Finanzas. Su función general era la de la tramitación, información y asesoramiento al contribuyente sobre los tributos gestionados por la Diputación Foral

Por otra parte, el funcionario posee el 25% del capital social de un entidad de asesoramiento que había sido fundada el 6 de julio de 1998 y tenía como cofundadora a su esposa. Esta mercantil tiene como objetivo la asistencia, gestión, dirección y participación en empresas y ha venido desarrollando la actividad de servicios financieros y contables.

Según los hechos probados, el condenado aprovechó su condición de funcionario público y la tenencia de una clave personal de acceso para examinar ficheros donde constaban las bases de datos tributarios de la Hacienda Foral, que solo debía usar para el desempeño de su función. Sin tener autorización, accedió desde, al menos, 2017 hasta 2019 en varias ocasiones a datos tributarios de clientes de la asesoría y de otras personas ajenas, pero relacionadas con sus clientes.

De esta manera pudo tener conocimiento de datos tributarios reservados de esas personas ajenas y utilizarlos en beneficio de su propia asesoría, lo que causó un perjuicio a la Diputación Foral, que es la titular de esos ficheros y custodio de su contenido. Con sus acciones el funcionario vulneró uno de los principales instrumentos de los que dispone para detectar irregularidades en la gestión de los tributos.

El procesado negó los hechos

Para la condena, la Audiencia de Bizkaia ha tenido en cuenta que el procesado negó los hechos imputados durante el juicio oral. Además, ha sido de suma importancia la declaración en la vista de diversos clientes de la asesoría que reconocieron que el acusado era su asesor fiscal, así como informes y testificales de responsables de servicio y asistencia técnica de la entidad foral que confirmaron las irregularidades, entre otras muchas pruebas.

Respecto a las penas, el tribunal ha decidido imponerlas en ambos delitos en su extensión mínima al ser “proporcional a los hechos cometidos”, y ha añadido que son “puntuales al no haber acreditado que se debieran a un plan preconcebido y no constando la existencia de un perjuicio evaluable económicamente, ni para la Hacienda Foral de Bizkaia, ni para las personas físicas o jurídicas que puedan haberse visto afectadas por la utilización de los datos contenidos en los ficheros de la Hacienda”. Esta sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.