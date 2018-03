Pero esa no es su única obsesión: "También tengo un TOC con los horarios, tanto para ir al gimnasio como para ir a estudiar. A las seis tengo que arrancar. Si se me pasa, tengo que arrancar y cuarto. Si se me pasa, tengo que arrancar y media. Es como un problema. Prefiero hacer cualquier cosa, hasta que suena la alarma y me pongo a estudiar".