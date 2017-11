"Estoy antojada de comer salado a la tardecita, pero me levanto con unas ganas de devorarme la heladera. Mi mamá me compró recién dos kilos de durazno y ya me comí dos desesperada, no sé por qué me dio por la fruta", relató entre risas Ailén, quien ya tiene decidido que si el bebé es varón le van a poner Francisco.