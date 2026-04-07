Naturaleza, comidas típicas y paseos: la escapada familiar de Isabel Macedo en los Valles Calchaquíes

Isabel Macedo armó las valijas y decidió conectarse con sus raíces en familia (Instagram)

Con una agenda repleta de proyectos y compromisos diarios, Isabel Macedo decidió que era momento de pausar el ritmo vertiginoso de la ciudad para concentrarse en lo esencial: su familia. La actriz, que desde hace varios años eligió Salta como hogar, compartió con sus seguidores una serie de imágenes y postales que resumen sus días en Cafayate, en pleno corazón de los Valles Calchaquíes. Allí, junto a su esposo Juan Manuel Urtubey y sus hijas, Belita y Julia, Isabel vivió una escapada a pura naturaleza, buena gastronomía y momentos simples que quedarán en el recuerdo.

“Cafayate, Salta, Argentina de mi corazón”, escribió la actriz al abrir su álbum digital, dejando en claro el profundo amor que siente por la tierra que la cobija. Las primeras imágenes mostraban jardines y caminos bordeados de flores silvestres en tonos rosas y violetas, con el cielo diáfano y las montañas de fondo. Julia, la menor de la familia, de rulos inconfundibles y mirada curiosa, apareció tocando con delicadeza los pétalos de las flores, dejando ver su espíritu inquieto y su conexión con la naturaleza. Belita, la mayor de las hermanas, también se sumó a la aventura, posando sonriente entre margaritas y cosmos, y dibujando corazones con sus manos en gestos espontáneos de alegría.

El recorrido de la familia incluyó caminatas por viñedos y paisajes únicos, donde los verdes intensos de las plantas se mezclan con los colores tierra característicos de la región. En este entorno, las fotos muestran también la experiencia gastronómica. Una de las postales revela una mesa servida con platos coloridos y copas de vino blanco, en el clásico maridaje que define a Cafayate. La comida, decorada con granada y reducciones, refleja la fusión entre la cocina tradicional y la sofisticación del norte argentino. Las empanadas, infaltables en toda visita a Salta, tuvieron su protagonismo: Belita apareció en una foto divertida, sosteniendo una empanada como si fuera una sonrisa gigante, mostrando el costado más lúdico de la experiencia culinaria.

Julia, la menor de la casa, explora el jardín y descubre la belleza de las flores salteñas bajo el sol del valle

Belita, la mayor, posó sonriente entre las margaritas y cosmos en una jornada de juegos y naturaleza

La familia disfrutó de la gastronomía local: una mesa servida con platos típicos y copas de vino blanco,

La mayor de las hijas de la actriz volvió a posar frente al paisaje salteño

No faltó la oportunidad para descubrir sabores típicos. Julia, siempre atenta, disfrutó del pan casero recién horneado, mientras la familia se tomaba un descanso después de recorrer los viñedos y admirar el paisaje. Las imágenes de panes regionales en distintas formas y texturas dan cuenta de la riqueza culinaria y las tradiciones que se mantienen vivas en cada rincón de Cafayate. Otra foto muestra un clásico picadillo de tomate, cebolla y ají servido en plato de barro, sumando un guiño a los sabores auténticos del norte.

El entorno natural fue otro de los grandes protagonistas. Los paisajes de Cafayate, con montañas rojizas y formaciones rocosas, regalaban a cada paso un telón de fondo perfecto para las aventuras familiares. El contraste entre los viñedos, la vegetación silvestre y las montañas invita a recorrer el lugar a paso lento, disfrutando del aire puro y el silencio solo interrumpido por las risas de las niñas. En una de las postales más impactantes, Belita posa de pie frente a la inmensidad de los Valles Calchaquíes, en una imagen que parece sacada de una postal.

Panes regionales recién horneados, variedad y tradición en cada bocado del recorrido gastronómico

Un picadillo de tomate, cebolla y ají en plato de barro: sabores auténticos que completan la experiencia regional

La actriz junto a sus hijas se sentaron y descansaron en pleno recorrido turístico

La familia aprovechó cada rincón de Cafayate para compartir tiempo de calidad. Las caminatas entre flores, los juegos en el jardín y los almuerzos al aire libre se sucedieron en una atmósfera de calma y conexión. Las niñas, protagonistas de la escapada, exploraron el entorno, recogieron flores, jugaron entre caminos de piedra y disfrutaron de la libertad que solo ofrece la vida en contacto con la naturaleza.

El paseo se completó con una recorrida por el pueblo y las ferias artesanales. En una de las imágenes, Isabel, Belita y Julia aparecen sentadas en una plaza bajo la sombra de un árbol, con puestos de feria y toldos azules de fondo, tomándose un respiro tras una mañana de exploración. Julia, con su vincha de orejas y vestido azul, aparece concentrada, mientras Belita y su mamá observan el entorno y disfrutan del ritmo tranquilo del lugar. Otra foto muestra a toda la familia reunida en una mesa al aire libre, con un cactus de fondo y una carta sobre la mesa, listos para almorzar juntos y compartir el menú regional.

La familia completa disfrutó de las delicias locales durante su visita

Belita se divirtió con una empanada, mostrando el costado más lúdico del almuerzo familiar en Salta

Como broche de oro, Isabel posó junto a su hija menor, a quien rodeó con sus brazos a poco tiempo de levantarse (Instagram)

La escapada a Cafayate fue una oportunidad para Macedo y su familia de desconectarse de la rutina, reconectarse con la naturaleza y celebrar la vida en familia. Las fotos reflejan no solo la belleza del paisaje salteño, sino también la alegría de los momentos simples: una caminata, una flor, una empanada, el pan recién horneado y una risa compartida. Para la actriz, estos días en Salta quedarán guardados entre los mejores recuerdos, en un álbum familiar lleno de color, naturaleza y abrazos.