Mirtha Legrand brilló con un look de alto impacto: vestido negro de organza traslúcida y una selección de joyas

La Chiqui se lució en su programa con un look monocromático con detalles en transparencias y brillos, dando cátedra de elegancia y refinamiento

Mirtha Legrand brilló con un vestido negro (Video: La Noche de Mirtha- El Trece)

En una nueva emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), la conductora volvió a dar cátedra de elegancia y refinamiento, convirtiéndose en una vez más en el referente indiscutible del glamour televisivo argentino. Recibiendo a sus invitados bajo la sofisticada escenografía art déco de su programa, Mirtha Legrand apostó a un look de alto impacto que combinó la tradición de la alta costura con detalles modernos y una selección de joyería y peinado dignos de una gala.

Para la ocasión, Mirtha eligió un conjunto de pollera y camisa de satén negro, de silueta amplia y corte impecable, con botonadura central y un cinturón del mismo tono que marcó delicadamente la cintura. El diseño se distinguió en el sector superior por sus mangas de organza traslúcida, que transparentaban los brazos de manera sutil y sofisticada, y por la presencia de apliques y bordados negros con brillo sobre hombros y busto. Estos detalles agregaron textura, profundidad y destellos sutiles en cada movimiento, reforzando el aire solemne, moderno y majestuoso del conjunto.

El look fue realzado con una cuidada selección de joyas: Mirtha lució aros colgantes de gran tamaño en forma de flor compuestos por múltiples piedras brillantes y un anillo XL a tono, con incrustaciones que reflejaban la luz del estudio. La combinación de estos accesorios aportó una cuota de teatralidad y sofisticación, coronando el estilismo de la noche.

Legrand volvió a apostar por
Legrand volvió a apostar por un look de Iara (Prensa Story Lab)

El maquillaje se mantuvo fiel a la tradición: piel luminosa, labios en tonos rosados y un suave delineado, acompañados por cejas prolijas y rubor sutil que remarcaron su expresión. El peinado, elegante y voluminoso, consistió en ondas suaves peinadas hacia un costado, con raíces perfectamente armadas que dieron el marco ideal al rostro de la diva. Este característico peinado, de aire clásico pero siempre vigente, se convirtió en el toque final de una imagen que volvió a consagrar a Mirtha como un ícono de la moda y la televisión nacionales.

La mesa del sábado contó con la presencia de Eduardo Sacheri, escritor y guionista argentino, quien presentó su libro “Demasiado lejos”, una obra en la que exploró con sensibilidad la guerra de Malvinas, uno de los episodios más emblemáticos y dolorosos de la historia reciente del país. Durante su intervención, Sacheri compartió las motivaciones que lo llevaron a escribir sobre este tema y profundizó en la importancia de mantener vivo el recuerdo y la reflexión sobre el conflicto en la memoria colectiva.

Guillermina Valdés, actriz, modelo y empresaria, también fue una de las invitadas a la velada y se animó a compartir aspectos íntimos de su historia personal. Se refirió con honestidad a sus vínculos con Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli, repasando los desafíos que enfrentó en ambas relaciones mediáticas y cómo logró procesar y superar esas etapas para avanzar hacia una nueva versión de sí misma. Valdés enfatizó la importancia de la resiliencia y el trabajo interno en la búsqueda del bienestar emocional.

Hombreras, transparencia y brillos fueron
Hombreras, transparencia y brillos fueron los detalles que eligió Mirtha para su vestido

La periodista María Julia Oliván relató su recuperación tras un grave accidente doméstico que le provocó quemaduras en el 25% de su cuerpo. Su conmovedor testimonio aportó una mirada valiosa sobre la capacidad de superación, el acompañamiento de la familia y la importancia de no bajar los brazos ante la adversidad. Oliván aprovechó el espacio para concientizar sobre el rol fundamental de los entornos y de las redes de contención en los procesos de rehabilitación.

Por su parte, el Dr. Carlos Regazzoni, médico, analizó el impacto creciente de la inteligencia artificial en la práctica médica y advirtió sobre los desafíos que la adopción masiva de estas tecnologías podría representar para la formación de los profesionales de la salud y la dinámica del empleo ilustrado a nivel global. Regazzoni alentó el debate sobre cómo equilibrar la tecnología con la ética médica y la imprescindible formación humanista.

