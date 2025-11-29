Teleshow

Así fue el encuentro entre Charly García y Rosalía: regalos, elogios y una promesa a futuro

Los artistas coincidieron en el Faena y charlaron animadamente de sus respectivas carreras. Qué disco le obsequió el argentino y cómo seguirá el vínculo

La foto que subió Charly
La foto que subió Charly García de su encuentro con Rosalía (Instagram)

Rosalía pasó por Buenos Aires en pleno auge de su último disco, Lux, y provocó un revuelo a cada uno de sus pasos. Desde su aparición en el microestadio de Ferro Carril Oeste para ver el show de Cindy Cats, la catalana pareció vivir un día eterno, entre actividades profesionales, algo de turismo y citas con la prensa. Pero también hubo lugar para encontrarse con uno de los artistas más importantes de la historia argentina.

La primera foto la publicó la cuenta oficial de Instagram de Charly García y se ve a ambos artistas recostados en un sillón rojo. El encuentro se produjo en el Hotel Faena y según pudo saber Teleshow se trató de un diálogo con muy buena onda en el que charlaron, sobre todo de música, tanto de la propia como de la ajena. Y un compromiso que quedó flotando en el aire. “Cuando Rosalía venga acá a tocar, se van a juntar con más tiempo, ella ya lo tenía muy escuchado Charly”, aseguraron desde el entorno de García.

Antes de la despedida, los artistas intercambiaron souvenirs de sus respectivas cosechas, como se ve en la foto a la que accedió este medio. Charly le obsequió un vinilo de La hija de la lágrima, su ópera rock editada en 1993 y firmado de puño y letra. Por su parte, Rosalía intervino en modo saynomoreano la angelical portada de su álbum Lux. “Para Charly, la leyenda. Con amor”, firmó la artista con marcador negro y mucha gratitud. Y se llevó un tupido ramo de rosas

Charly García y Rosalía, cada
Charly García y Rosalía, cada uno con disco ajeno

Si bien fue publicada en la lluviosa tarde del sábado, Teleshow pudo saber que el encuentro tuvo lugar el viernes por la noche, en un reducto que Charly supo hacer propio, con inolvidables festejos de cumpleaños, noches eternas de zapadas y eventos de diferente índole. Ahora, apuntó un mojón más en el encuentro de dos mundos, de dos siglos, con las diferencias propias de sus respectivas épocas, pero con un enfoque existencialista y perfomático de la obra.

El encuentro con Charly rubrica unas horas a pura argentinidad de la artista catalana. En poco más de 24 horas, se fascinó con la gastronomía, despertó todo tipo de rumores al merodear el Obelisco, recibió una camiseta de Boca Juniors de parte de Juan Román Riquelme y caminó el césped de la Bombonera, cenó en una típica parrilla porteña y se la vio en una paqueta confitería del barrio de Almagro. En el programa de Pergolini, dijo inspirarse en otro Carlos célebre, como Gardel, y en su visita a Luzu se dejó llevar por la cumbia encantadora de Karina La Princesita y su versión urgente de “Con la misma moneda”.

La publicación de Charly García
La publicación de Charly García de su encuentro con Rosalía

“Estamos aquí en Buenos Aires, flipando”, dijo con su reconocida espontaneidad en el programa de Nico Occhiato, cuando recién había llegado y todo estaba por suceder. A esa altura, hizo un breve paneo de su turismo gastronómico, uno de los atractivos de cualquier visita. “Ayer me comí una milanesa, una empanada de ternera. Y un poco de puré de papas y un poco de flan. Indulgencia a nivel extremo. Me pusieron una salsa, como curry. Sabía a chimichurri. Y yo no sabía si tenía que ´ponerlo en la empanada o en la milanesa y se lo puse a las dos. Había limón y le puse a la empanada”. Con esa intensidad vivió Rosalía su periplo porteño, coronado con el encuentro con Charly García y la promesa de un continuará.

