El día de campo de Wanda y Zaira Nara: fotos a caballo, risas entre hermanas y un picnic provocativo

La modelo y la conductora compartieron una serie de imágenes que transitan entre el relax y la audacia

Sebastián Volterri

Sebastián Volterri

El día de campo de Wanda y Zaira Nara

Zaira y Wanda Nara vivieron una tarde de campo entre caballos, heno y postales que combinan naturaleza y audacia. El escenario, una inmensa llanura de trigo iluminada bajo el sol y enmarcada por un cielo azul, puso a prueba los límites entre la intimidad rural y el espectáculo de las redes sociales. ¿Puede la paz del campo rivalizar con el brillo efímero de Instagram?

Las hermanas rompieron la quietud del campo trotando sobre el lomo de sus caballos. La modelo lució un casco ecuestre color borgoña, pantalón claro y remera blanca, y se detuvo a mirar a Wanda, quien alternaba poses sobre la montura. La mayor, vestida con remera caqui y pantalón beige, se permitió el juego: recostada boca arriba sobre el lomo de su caballo, con los brazos abiertos y el rostro sumido en sombra, luego incorporó y, ya erguida, se mostró cómplice ante la mirada de Zaira. Sin testigos, excepto el rumor del trigo y la luz intensa, la escena destiló confraternidad entre ellas y una calma que solo las hermanas parecen entender.

Wanda y Zaira Nara a
Wanda y Zaira Nara a puro relax y risas en medio de un campo repleto de heno dorado (Instagram)

El paseo continuó entre árboles recios y fardos de heno. En una imagen en blanco y negro, Zaira se apoyó en una fila de grandes esferas de pasto enrrolladas, con las manos en los bolsillos de su pantalón ancho. Su expresión relajada inundó el encuadre, y la vegetación densa acentuó la aspereza y belleza de su atuendo rural. Más allá de la gama de grises, la postal brilló por la honestidad del instante.

Zaira no perdió la oportunidad
Zaira no perdió la oportunidad de compartir unas fotos en blanco y negro

Otra fotografía detuvo el tiempo: Zaira, en primer plano junto a la cabeza de un caballo de pelaje oscuro y una franja blanca en el rostro. El sombrero de ala ancha y el suéter grueso la protegieron del frío, pero fue la conexión con el animal, la mirada perdida hacia el horizonte, la que habló en silencio sobre la calma difícil de hallar fuera del campo.

Cuando parecía que la rutina rural se adueñaba del relato, llegó el giro audaz. Alguien descansa sobre una sábana clara, con un mantel a cuadros rojos y blancos extendido sobre los muslos desnudos. Encima descansa un plato con un trozo de pan y queso crema, al lado una cuchara de madera.

Zaira Nara y una particular
Zaira Nara y una particular imagen de un osado picnic

La imagen, recortada a la altura de la cintura y compartida por Zaira en su perfil de Instagram, osciló entre juego, provocación y una coreografía casi cinematográfica de la intimidad. ¿Dónde termina lo espontáneo y comienza lo pensado para la audiencia?

Wanda y Zaira Nara disfrutan
Wanda y Zaira Nara disfrutan del día de campo y de descansar sobre sus caballos bajo el sol (Instagram)

Detrás de cada fotografía, la dualidad de las Nara: familia, tranquilidad, y a la vez la habilidad para provocar repercusiones inmediatas en redes sociales con la simpleza de un gesto o la elección de un encuadre. El campo, los caballos, el heno y los instantes cotidianos tejen una constelación de momentos donde la autenticidad y la imagen digital chocan y se amalgaman. Las dos ríen ante la cámara que las sigue, de lejos, para eternizar el momento.

Otra de las imágenes post
Otra de las imágenes post cumpleaños de Zaira Nara

¿Por qué eligieron el campo justo ahora? Las imágenes aparecieron solo horas después del comentado festejo de cumpleaños de la modelo. Zaira acaba de celebrar sus 37 años con una gran fiesta de temática vaquera. Si el festejo en un boliche porteño —rodeada de su hermana, sus padres y grandes amigos— encendió las redes por el look elegido estilo cowboy, la jornada rural reescribió el relato: glamour y desenfado, baile y silencios largos frente a una llanura de trigo.

La serie de fotos dejó al descubierto esa faceta familiar y relajada, pero también el talento calculado para manejar la imagen pública. Entre la vastedad dorada del campo y la inmediatez de las redes, Zaira y Wanda ratificaron su propia forma de contar historias: una que alterna la calidez de la intimidad con la osadía de mirar directo a la cámara y desafiar a quien observa.

