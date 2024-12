Susana Giménez habló de su entrevista a Wanda Nara: “Fue una nota de sufrimiento”

Susana Giménez opinó de su entrevista a Wanda Nara: “Fue una nota de sufrimiento”

El último domingo Susana Giménez tuvo como invitada en su ciclo de Telefe a Wanda Nara y ambas protagonizaron una conversación que generó un fuerte revuelo, luego de que la mediática contara detalles hasta el momento inéditos sobre el sonado Wandagate. Entre otras cosas, la hermana de Zaira Nara mostró chats que mantuvo con Eugenia La China Suárez, a quien señaló como la “tercera en discordia” en su matrimonio con Mauro Icardi.

En ese sentido, le preguntaron a Susana cómo la vivió. Al ser abordada por una cronista del programa Socios del Espectáculo (El Trece) quien le refirió esta entrevista, la conductora dijo: “¿Viste qué divina? Bueno, divina, pobre... Es una nota de sufrimiento, pero bueno. Vino a mi canal y todo el mundo habla de eso”, comenzó expresando.

“Me gustó para el programa, me encantó, porque Wanda abrió su corazón. Me sorprendió más o menos lo que contó, pero sí profundizó en varias cosas que me llamaron la atención”, agregó la diva de los teléfonos. “Le pegaba a la China constantemente”, acotó la notera del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “Si a vos te meten los cuernos tu marido con una mina, seguro que le pegás”, razonó Susana.

Wanda Nara con Susana Giménez (Prensa Telefé)

“Y un daño colateral fue el de Pampita”, agregó la periodista haciendo referencia que en varios de los chats que expuso Wanda, se leyó cómo la China Suárez criticaba a la exmujer de Benjamín Vicuña. “Ah, no sé, no tengo idea... Ese chusmerío lo odio. Quedé en el medio de todo”, cerró Susana en diálogo con el ciclo de El Trece.

Sentada frente a la conductora, Wanda le entregó su celular y la invitó a leer los mensajes que había recibido de Icardi en los últimos meses luego de tomar la decisión de terminar con su matrimonio. “Mirá, te voy a mostrar algunas cosas”, comenzó diciendo. Entre los textos, uno llamó particularmente la atención: “En junio voy a ir a la Argentina. Así hago un par de cenitas en Gardiner, y unos besos en el auto delante de las cámaras, pero después chau, es mi amiga”, leyó Susana en voz alta. Cabe mencionar que en dicho restaurante de la Costanera se produjo el mediático encuentro entre Icardi, Suárez, Nara y su actual pareja, L-Gante.

La frase desató un incómodo silencio, que Giménez intentó suavizar con un comentario. “Pero son pavadas... En las separaciones no lo hacés bien...”, dijo, pero Wanda rápidamente la interrumpió. “No, esto no fue la separación. Estos fueron amenazas constantes durante todo este tiempo”, explicó. Luego agregó: “Era ‘si vos aceptás hacer Masterchef, yo me voy a mostrar en tal restaurante con ella’, ‘si vos aceptás esta publicidad, yo me voy a ir para allá’. Entonces no podés vivir así todo el tiempo”.

Wanda Nara expuso los chats con Mauro Icardi

Uno de los momentos más impactantes llegó cuando Susana continuó leyendo otro mensaje polémico de Icardi: “Sabés la lista de minas amigas tuyas que tengo… Quedate tranquila que a la China la tuve regalada y no le di bola. Imaginate si la voy a volver a buscar”. El comentario provocó que Wanda reaccionara de inmediato. Sin dudarlo, se levantó de su lugar y le quitó el celular a la diva de los teléfonos para evitar que siguiera leyendo más mensajes en público. La escena, cargada de tensión, fue el cierre de un segmento que dejó a todos con una gran curiosidad sobre los entretelones de la relación.

Si bien en otros momentos de la entrevista no dudó en ser filosa con el padre de sus hijas, Francesca e Isabella, lo cierto es que Nara también sacó a relucir su lado sensible. Completamente enamorada de su flamante novio L-Gante, cuyo verdadero nombre es Elián Valenzuela, se sinceró con la animadora. “Cuando me preguntan qué le vi, yo les respondo que mi esencia. Quizás, en este momento de mi vida, necesitaba volver a mis valores del principio”, explicó ante las cámaras.

“La paso bárbaro comprando, lo sigo haciendo…”, comentó, entre risas, “Él es feliz haciendo eso y yo lo soy comprando o tomando mate en la vereda de su casa. Me recuerda la Wanda de barrio. La que sigo haciendo, ya que me desvisto, me saco los tacones y soy yo”, continuó la mediática, quien reveló que sus amigas en Europa le consultaron qué iba a hacer con sus accesorios tan caros tras comenzar esta relación. Sin dar vueltas, ella respondió: “¡Las voy a usar y llevar! Ayer fui al cumpleaños de la novia del representante de él y lo hice”.