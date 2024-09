La historia de amor de Pampita y Moritán: el flechazo inicial, una boda de ensueño y una crisis tras 5 años juntos

El día que Roberto García Moritán le compuso una canción a Pampita

Hasta este jueves, los rumores de separación entre Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán resonaban fuerte en la opinión pública. Es que, este miércoles, el ciclo LAM (América) aseguró que la conductora y el político estaban distanciados tras cinco años juntos. Ante estas versiones, el legislador se expresó en sus redes sociales, reconoció el momento de crisis, aunque afirmó que no están separados. “Estoy seguro de que lo vamos a superar”, dijo.

La relación entre Pampita y García Moritán comenzó como muchas historias de amor modernas: con un encuentro casual en agosto de 2019, facilitado por una amiga en común, Oriana Montanelli. Ambos, cargando con experiencias previas y divorcios, se mostraban escépticos del amor. Ella, tras su relación de once años con Benjamín Vicuña, salió dos años con Pico Mónaco y luego se enfocó en su vida profesional y en su papel como madre. Roberto, por su parte, había estado casado con la empresaria Milagros Brito, madre de sus dos hijos, aunque su vida privada no había sido, hasta ese momento, de dominio público.

El romántico paseo de Roberto García Moritán y Pampita en Mendoza

El flechazo fue inmediato. Aunque Pampita se encontraba de viaje en Ibiza con sus hijos, comenzaron a conocerse a través de mensajes. Los tiempos modernos dictaron el ritmo: mientras ella estaba en el extranjero, intercambiaban chats y mantenían largas conversaciones a la distancia. Para cuando la modelo regresó a Argentina, la relación ya había tomado forma y no tardaron en ser vistos juntos en lugares públicos. Incluso, una allegada a Carolina reveló qué la conquistó de él: “Ella se enganchó porque él es todo lo que soñó: está pendiente de ella, es romántico y la prioriza”.

Un amor a prueba de reflectores

Desde el principio, Pampita se dio cuenta de que era el indicado. “Siento que este amor es diferente, por eso quiero hacer las cosas bien”, confió en una entrevista. Sin embargo, no todo fue fácil para García Moritán, quien no estaba acostumbrado a la exposición pública.

Con una propuesta de ensueño, Pampita aceptó casarse con el empresario

El compromiso llegó rápido, tal como había comenzado su relación. En octubre de 2019, tres meses después de haberse conocido, García Moritán sorprendió a Pampita durante un viaje a Punta Cana con una propuesta espectacular. Le vendó los ojos y la llevó a un altar decorado con flores blancas, frente a un cartel que decía “Casate conmigo”. Al quitarse el antifaz, Pampita quedó impactada por la escena, y él, con anillo en mano, le pidió matrimonio. Emocionada, la modelo aceptó de inmediato.

A cinco años de iniciar su relación, Pampita y Roberto García Moritán transitan una crisis (Instagram)

Un mes después, el 22 de noviembre de 2019, la pareja celebró su boda en el lujoso Palacio Sans Souci, con una fiesta para 300 invitados. Pampita lució un vestido diseñado por Gabriel Laje, y entró a la ceremonia del brazo de sus tres hijos: Bautista, Beltrán y Benicio. La boda marcó un momento de felicidad plena para la modelo, quien describió aquel día como la revancha que tanto había esperado en su vida personal.

Luego de tres meses de noviazgo, la pareja selló su amor ante el altar (Franco Fafasuli)

La unión de ambas familias fue inmediata, y dos años después, en 2021, llegó el broche de oro para la pareja: el nacimiento de Ana García Moritán, su primera hija en común y la quinta para Pampita. La niña consolidó la familia ensamblada que habían formado y, desde entonces, los viajes familiares y los momentos compartidos se volvieron una constante en sus vidas.

El reflejo mediático: “Siendo Pampita”

La vida familiar de Pampita y García Moritán no solo fue motivo de interés para los medios, sino que también se expuso en el reality show Siendo Pampita, lanzado en 2021 en la plataforma Paramount+. La serie mostró la intimidad de la pareja mientras ella atravesaba el embarazo de Ana, permitiendo a los seguidores de la modelo asomarse a su vida diaria.

Fruto de su amor, Pampita y Roberto le dieron la bienvenida a su hija Ana (Foto/RS Fotos)

Uno de los episodios más memorables fue el titulado “Sorpresas”, en el cual Moritán decidió componer una canción para su esposa, demostrando nuevamente su lado más romántico. Los gestos de amor no terminaron ahí. Durante el cumpleaños número 44 de Pampita, él le regaló una réplica del banco que aparece en la famosa película Un lugar llamado Notting Hill. Fiel a su estilo romántico, para su segundo aniversario de bodas, en 2021, García Moritán sorprendió a Pampita con un viaje improvisado a Mendoza. Lo que ella pensaba que sería un simple almuerzo íntimo, se convirtió en una escapada donde fueron paseados en carruaje lleno de pétalos de rosas.

“Siempre me hace sorpresas”, confesó Pampita en más de una ocasión. Estos detalles y demostraciones de afecto mantuvieron vivo el amor, incluso cuando las agendas laborales los mantenían ocupados. En ese sentido, Carolina continuó con su carrera como conductora y jurado de programas de televisión, mientras García Moritán incursionó en la política, con el constante apoyo de su esposa.

El presente incierto: rumores de crisis

Luego de haber formado una familia, la pareja se enfrentó a versiones de crisis

En octubre de 2023, Pampita contó que ella y Roberto iban a mudarse debido al aumento del alquiler. “Alquilo, entonces cada tres años me mudo. Subió el alquiler un montón y me mudo, es así”, dijo en el ciclo PH, Podemos Hablar (Telefe). “Nos vamos a un lugar más chico. Nos dimos cuenta de que no necesitamos algo tan grande”, sumó.

Ahora, tras más de cinco años juntos, los rumores de crisis volvieron a surgir, pero con más fuerza. Ante este panorama, Moritán eligió calmar las aguas a través de un comunicado en sus redes sociales. “No existe la infidelidad ni hay terceros en discordia”, dijo. “Hace 5 años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas, pero no estamos separados. Seguimos priorizando el amor que nos tenemos y a nuestra maravillosa familia. Sean respetuosos con sus opiniones, por favor”, cerró tajante.