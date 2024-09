Nacha Guevara criticó la performance de Cachete Sierra y apuntó directamente contra el género urbano: “No es música”

Nacha Guevara criticó la performance de Cachete Sierra y apunto directamente contra el género urbano: "No es música"

El regreso del Cantando 2024 a la pantalla de América TV tuvo varias perlitas durante toda la noche. El primer participante en subirse al escenario fue Cachete Sierra, acompañado de su compañera Marcia Rubido. Y para su debut, ambos eligieron interpretar el tema Dance Crip de Trueno, un desafío en el que el actor se sumergió con energía, aunque el resultado no fue el esperado. La jurado Nacha Guevara no tardó en marcar sus objeciones, y sus críticas no solo fueron dirigidas a la presentación, sino al propio género urbano.

Con su característica actitud despreocupada, Cachete recorrió la pista, tratando de adaptarse al ritmo y estilo del trap. Su vestimenta relajada, una camiseta ancha y los gestos típicos de este género, fue parte del intento por entrar en sintonía con la música. A pesar de que el actor recordó toda la letra y disfrutó visiblemente de su momento, cuando llegó el turno de las devoluciones, Guevara fue contundente: “Por favor, ser los primeros los felicito porque es difícil, pero Cachete, a vos te viene bárbaro esta música porque no hay que cantar”, comentó con ironía la experimentada artista.

En ese sentido, comentario no pasó desapercibido. Nacha, conocida por su mirada crítica, apuntó directamente contra el trap y el género urbano. Según su evaluación, estas propuestas musicales no permiten el lucimiento vocal de los participantes: “Con el debido respeto, esta música no es para cantantes. Aparece en algún momento la voz, pero no tiene melodía, es el fin de la música”, sentenció.

La performance de Cachete Sierra en el cantando 2024

A lo largo de su devolución, Guevara continuó dirigiendo sus observaciones hacia el estilo mismo. Para ella, el trap carece de las herramientas que permiten a un cantante desplegar su talento. “Creo que podés cantar muy bien, pero no puedo apreciarlo en este género que es muy monótono, es muy hablado y no tiene tesituras largas”, dijo refiriéndose a Marcia, la partenaire de Cachete. Con estas palabras, dejó en claro que, bajo su óptica, este tipo de música “limita las posibilidades vocales y no permite una interpretación plena”.

Aunque sus palabras fueron duras, Nacha también tuvo espacio para un toque de humor. Reconociendo la simpatía de Agustín, concluyó con una observación más ligera: “Cachete es muy simpático”, dijo. A pesar de contemplar que era la primera presentación de la pareja, la jurado decidió otorgarles un 5, puntaje más bien bajo.

Además del actor y su compañera, quienes fueron con ganas de defender el título de “campeones” ya que en otra edición del programa en la cual se bailaba llegó a la final, también debutaron este lunes Josefina Pouso, Coty Romero. En tanto, para el segundo día del ciclo, es decir, este martes nuevos competidores se animarán a demostrar su talento vocal e intentarán cautivar al jurado compuesto por Guevara, Milett Figueroa, Marcelo Polino y Flavio Mendoza.

La salud de Nacha

Nacha Guevara fue dada de alta (Instagram)

Días antes al debut del programa, la salud de Nacha causó preocupación ya que fue internada en el Sanatorio Finochietto por un problema vascular. Todo comenzó cuando la artista experimentó un profundo dolor en una de sus piernas y acudió al centro médico a hacerse ver. En ese momento, tras ser evaluada minuciosamente por los especialistas, se decidió que debía quedar hospitalizada para la colocación de un stent, ya que la intensa molestia se debió a un problema vascular.

A pesar de la preocupación, este lunes la cantante fue dada de alta y comunicó la feliz noticia que había salido del hospital a través de su cuenta de Instagram. “Solo agradecimiento para todos los médicos, enfermeras, camareras de esta magnífica Institución. Gracias Dr. Guillermo Capuya, Dr. Martín Parodi y Dr. Matías Sztejfman. Y por último y no menos importante a mis palmeritas, amigos y familia”, expresó junto a un emoji de un corazón rojo.