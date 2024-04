Marcela Tauro habló por primera vez de su enojo con Lizy Tagliani: “Me clavó un puñal”

Marcela Tauro reveló su enojo con Lizy Tagliani: "Me clavó un puñal" (Video: Intrusos, América)

Son dos mujeres queridas del espectáculo, fueron compañeros, eran amigas, pero hoy algo se quebró entre Marcela Tauro y Lizy Taglini. Fue la periodista quien en Intrusos, cuando trataban el debut de la conductora en La peña de Morfi, quien expresó su malestar. “Me clavó un puñal”, aseguró, durisima. Después, en diálogo con Teleshow se abrió sobre su dolor.

Todo comenzó cuando el ciclo puso una nota de Lizy y la periodista no pudo ocultar su molestia. “Te metés conmigo mi amor y puedo comentar cositas”, lanzó, molesta porque la conductora había ironizado sobre la polémicas que circulan en el ciclo y las versiones de mala onda con Diego Leuco. “Puedo analizar cosas de la vida”, aseveró, punzante. Con ese clima, Laura Ubfal tomó la posta. “Marcela, me quedé pensando. ¿Lo tuyo con Lizy fue personal o laboral?”, le preguntó a la panelista histórica del ciclo, quien dejó entrever por qué está distanciada de la humorista con quien compartía el ciclo radial El Club Del Moro. “Lo acabo de decir. Yo tuve un problema personal”, señaló Tauro.

Las consultas del resto de los panelistas molestaron a la panelista y al aire los expuso. “Bueno, basta. Si lo quiero contar, lo cuento. No pasó ahora”, se despachó. “Me da bronca porque ustedes se hacen los boludos también. Yo lo conté a esto fuera del aire. Entonces, no lo quiero contar. Pasó y punto”, lanzó.

“Yo lo hubiera querido contar. En su momento lo hubiera contado. Me molestó y me duele. Me dolió en ese momento, ahora ya no. Punto”, continuó, molesta dirigiéndose a Guido Zaffora y al resto de sus compañeros en el ciclo que conduce Flor de la Ve. “Me molesta que nos hagamos los tarados”, arremetió.

En ese momento, dio algunos indicios sobre qué pasó con la comediante. “Yo siempre fui correcta con ella y muy amorosa. Ahora, cuando me clavó el puñal… La realidad es que sentí que me clavó el puñal y sentí que no me lo merecía. Qué querés que te diga”, se sinceró.

Teleshow se comunicó con la periodista, quien eligió mantener en privado el problema que tuvo con Lizy, pero dio referencias sobre el momento en el que se habría roto su vínculo. “Fue en un momento muy doloroso de mi vida el año pasado cuando murió su mamá. No lo voy a contar públicamente porque tengo códigos”, deslizó Marcela. “Critican a los periodistas y ellos se creen seres de luz”, arremetió.

Contrario a lo que muchos pensaban, la periodista viene teniendo una fría relación desde hace un tiempo con su excompañera de programa, incluso no fue invitada al casamiento que Lizy tuvo con Sebastián Nebot en marzo de 2023. En marzo de 2022 Tauro había salido a defender a Lizy cuando apareció una mujer asegurando que estaba saliendo con Leo Alturria, expareja de la comediante. En ese momento la panelista se puso del lado de la humorista.

“Por eso ella reacciona así. Lizy es una mujer inteligente. Le va a doler aunque estuvieran peleados. Sabe que si él estuviera solo podría rehacer su vida”, se despachó en aquel momento, al ser entrevistada una chica que aseveraba que se estaba conociendo con ex de ella, pocos días después de cortar su noviazgo.

“Ella se portó muy bien con él, pero al margen de eso, no merece este trato porque si él quería volver, o la ilusionó, eso es lo grave, porque no tenés corazón”, opinó. “Acá queda claro, para mí por lo menos, que él juega a dos puntas. Él, la verdad, me desilusionó totalmente. Poco hombre, porque Lizi se portó muy bien con él y, desde lo emocional, ¿por qué la hace sufrir así? No me gusta verla sufrir así, corriendo por la calle. No se lo merece”, concluyó Marcela, furiosa contra él.