La picante respuesta de Dalma a Adorni tras “olvidarse” de mencionar a Maradona en el Día del Zurdo: “Es un Muppet”

La chicana de Adorni a Maradona al saludar a Messi y otros deportistas por el "Día Internacional del Zurdo"

“Hoy es el Día Internacional del Zurdo”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni en la conferencia de prensa de este martes, antes de enviar un saludo a distintas figuras del deporte y la música. En esa línea, expresó: “Quiero saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Manuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina”.

La ausencia de la mención a Diego Maradona fue notada rápidamente por los periodistas presentes en la sala, quienes no dejaron pasar el olvido y le remarcaron que se había olvidado del exjugador nacido en Fiorito. “¿Quién?”, contestó el vocero libertario, fingiendo no entender a qué persona le estaban nombrando. “Ah... Sí, era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío señores”, respondió con desinterés sobre el deportista que tenía una clara ideología peronista y una participación política muy activa.

Pronto las redes comenzaron a debatir sobre el “olvido” y quien también se refirió al tema fue Dalma Maradona. La hija del astro no quiso dejar pasar el hecho. En el programa Ángel de Brito, en el canal de streaming Bondi, la primogénita que el jugador tuvo con Claudia Villafañe fue consultada sobre la actitud del vocero presidencial libertario y fue letal con su respuesta.

“¿Le contesto al Muppet o no? Capaz ni hace falta...”, comenzó diciendo y ante la insistencia de sus compañeros siguió: “Yo quiero saber algo, y esto de verdad lo digo. Una persona que repite lo que tiene que decir, él ni siquiera tiene como un pensamiento propio, es el vocero de alguien, no es que puede decir lo que piensa”.

Dalma Maradona le contestó al vocero Manuel Adorni (Video: Bondi)

De Brito le respondió que en ese momento, Adorni dijo lo que pensaba, por lo que la hija mayor de Diego retrucó que “hace un paso de comedia, de hacer que se olvida, horriblemente actuado” y le mandó un contundente mensaje: “Mirá, yo te voy a decir una cosa, te guste o no te guste a vos, a Argentina la conocen gracias a la persona que vos creés que no conocés o te hacés el boludo diciendo que no conocés”.

“Deportivamente, te guste o no, representó a Argentina y salió campeón con Argentina. Es algo que vos no podés negar. O sí, te podés hacer el boludo haciendo un chiste y todo, pero no sé a qué va con todo esto, es un Muppet”, dijo y para finalizar, la hermana de Giannina fue bien concreta: “Preguntales a Messi, a Ginóbili, a Di María, a Maravilla Martínez... Preguntales a todos ellos qué opinan del zurdo que te olvidaste”.

Ante la intervención de sus compañeros que reflexionaban sobre qué sucedería si Diego estuviera con vida, Dalma dijo: “Son todos vivos ahora, son todos cancheros y todos machos”, y concluyó en que esto no pasaría si la realidad fuera otra. “No existís Muppet, mi papá sí”, culminó su descargo.

La palabra de Giannina Maradona

Giannina Maradona también dejó su punto de vista en Instagram

Quien también se refirió a la actitud de Adorni fue la menor de las hijas del deportista. Apelando a su cuenta de Instagram, Giannina Maradona dejó su punto de vista. Con una foto del vocero en plena conferencia de fondo, la influencer escribió: “Los boludos son como las hormigas, están en todos lados...”.

En otra historia, citó uno de los dichos de su hermana: “El zurdo que te olvidaste es el ídolo de todos los que nombraste”. Y en una tercera historia, volvió a replicar a Dalma y sumó: “Te amo tanto”.