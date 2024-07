Nicolás y Lucía dejaron en claro sus sentimientos en Gran Hermano: “Me gustabas”

Lucía se sinceró con Nicolás sobre sus sentimientos (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

A tan solo unos días de que las luces se apaguen en la casa de Gran Hermano (Telefe), algunos de los exparticipantes ingresaron para dar apoyo a los finalistas. Nicolás Grosman, Bautista Mascia y Emmanuel Vinch fueron reconfortados por sus viejos compañeros, quienes lo dieron todo para disfrutar de un último momento juntos en el reality. Pero la atención se la llevó el joven de Ramos Mejía y Lucía Maidana, quienes dejaron en claro sus sentimientos hacia el otro.

A solas en el patio de la casa, la exfutbolista le confesó al participante: “Yo sentía como que con vos, como me fui incompleta y que necesitaba cerrar algo. Y también afuera, te digo porque se vio todo, había que aclarar las cosas”. En alusión a la relación que el muchacho mantiene con Flor Regidor, la salteña mencionó: “A mí me puso re feliz que encontraras a Flor, como que te reacompañó”.

“¿Qué pensaste cuando, apenas, entraron todos los nuevos?”, le consultó el competidor ante la mención de la influencer, quien ingresó en el reality por el beneficio de los Golden Tickets. “Nunca me imaginé que ibas a terminar con Flor, pero es divina y un cag… de risa, una divina”, confesó la exjugadora. A su vez, aprovechó para traspasar los límites y le preguntó: “¿Cuál fue tu percepción de mí afuera viendo que estabas con Flor? ¿Qué pensabas? Tipo ‘uy, está re caliente…’”.

“La realidad es que me ponía a pensar al revés. Son cosas que me imaginé, ¿me entendés? Quiero recalcar lo de recién. Cuando acá pasaron todas las cosas, nosotros vivimos un montón de cosas, estuvimos 7 meses, y entramos al principio, lo vivimos, y algo te queda en el pecho, no lo pude expresar ni charlar con nadie”, reflexionó Grosman en alusión a cómo se sentía con Lucía al comienzo de la competencia, lo cual ella dejó en claro en su paso por el Congelados. “Y te queda guardado, no es algo que lo podés hablar, ¿me entendés? Y obviamente, lo mismo que me pasó con Flor cuando entró en el casamiento, que el pecho se me llenó de todo lo que pasó acá adentro y yo la miraba con cara de enamoradito”, continuó al recordar la última visita de Regidor para la falsa ceremonia de boda.

Sosteniendo esa misma línea, Nicolás siguió: “Es que son esas sensaciones que aparecen en un contexto así en el que estoy acá, entrás vos después de tres meses sin saber nada, que estás mirando lo que está pasando y obviamente se me movieron las mismas cosas que vivimos acá”. En ese sentido, ella expresó: “Sí, fue re lindo. Yo cuando te vi y te vi sonreír… A mí también me pasó, pensá que estuve afuera con mucha más gente y verte de nuevo fue ‘wow’, yo le decía al Chino cuando estaba con él: ‘desde el Congelados se me revolvió todo, fue fuertísimo’. Igual me hubiese pasado con otra persona con la que hubiera compartido mucho….”.

Lucía no se guardó nada y dejó en claro sus sentimientos por Grosman (Gran Hermano - Telefe/DGO)

A corazón abierto, la exjugadora le dejó en claro su percepción de la relación y recordó los inicios del programa: “Igual, no nos hagamos los bol…, las primeras semanas estábamos re pegotes, yo sentía cosas por vos aunque estaba de novia, como que me gustabas”.

Su comentario sacó una gran sonrisa por parte de Grosman, quien coincidió con ella. “Pero después se dio como una amistad. Fueron las primeras dos semanas, después las cartas estaban sobre la mesa”, completó al dejar en claro que sus sentimientos están lejos de ser románticos y lo considera como otra de las amistades que logró llevarse de la casa más famosa del país.