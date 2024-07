Gran Hermano 2025: los casting de los primeros aspirantes a participar de la nueva edición

Gran Hermano 2025: estos son los primeros aspirantes a participar de la nueva edición

A pocos días de la gran final de Gran Hermano (Telefe), el miércoles por la noche se dio una cena íntima entre Santiago del Moro y los últimos participantes, Emmanuel, Bautista y Nicolás. En medio de la velada, el conductor decidió abrir la valija que llevaba meses cerrada e hizo un anuncio que impactó a los jugadores, pero en especial a los fanáticos del reality.

El presentador reveló el contenido, que consistía en una botella de champaña y cuatro sobres dorados. Mientras que tres de ellos se referían a los premios que se llevarían cada competidor, el restante se trató de un particular mensaje: “A partir de este momento, queda abierta la inscripción para el casting de GH 2025″, señaló respecto al momento en que los aspirantes podían comenzar a mandar sus videos y completar los datos que les permitirían pasar por los millones aspirantes al programa. “Deben ingresar a granhermano.mitelefe.com y el hashtag va a ser #GH2025″, sumó.

Santiago del Moro abrió la valija secreta y anunció la convocatoria a la próxima edición (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

Si bien el anuncio se dio a tan solo unos minutos de la medianoche, las potenciales participantes no dejaron pasar el tiempo y subieron sus presentaciones. La plataforma de TikTok fue la elegida por los internautas para compartir sus videos donde destacaron sus historias de vida y sus posibles estrategias ante la posibilidad de ingresar a la casa más famosa del país.

El primer casting en viralizarse fue una joven llamada Ludmila González, quien acumuló más de 76 mil visualizaciones tras subirlo en la red social. “Mis raíces están en la querida España. Tengo una hija de 5 años, tema que siempre genera mucha controversia y polémica”, señaló la muchacha de 20 años, quien vive con la pequeña y su abuela, y trabaja como modelo freelance. “No vi a nadie parecido a mí en los últimos dos años, soy un perfil muy particular”, aseguró la muchacha, quien se describió como una “historia de superación” y en una palabra se definió como “poderosa”.

Ludmila González, una madre primeriza que busca ser reconocida (Video: TikTok)

“Mi sueño de chiquita era ser actriz, protagonizar series, películas y hasta protagonizar mi propio reality”, comentó la aspirante al programa. Además, señaló que le encantaría tener una historia de amor como ocurrió con Marcos Ginocchio y Julieta Poggio, quienes participaron en la edición 2022.

Otro usuario que decidió postularse a horas de abrirse la convocatoria fue Ana Torres, una manicurista de la ciudad de Rosario. Con más de 20 mil visualizaciones, la joven de pelo azul destacó lo necesario que era para ella entrar al certamen debido a que “necesitaba la plata”. “Voy a hacer cualquier cosa por ganar, no es joda”, aseguró la muchacha, quien señaló que es “divertida, carismática, espontánea... Soy una persona con muchísima ansiedad, vivo con ansiedad, tengo un TOC con la limpieza y hago referencias a memes, vivo hablando así...”

Ana Torres, una manicurista rosarina que ama las referencias de memes (Video: TikTok)

Sin bajar el ritmo de su voz, la muchacha aseguró que ante cualquier tensa situación no se mantendría callada y que tiene una gran obsesión con Pikachu. “Espero que me tengan en cuenta, no se van a arrepentir”, sentenció la rosarina ante sus seguidores, quienes llegaron a compararla con Juliana Furia Scaglione en la sección de comentarios.

Mientras las muchachas resaltaron por sus opuestas personalidades, la presentación que tocó la fibra sensible de varios usuarios fue la de María, una madre de cuatro nenes con una dura historia de vida. “Me gustaría entrar a Gran Hermano porque es uno de mis sueños. Siempre los seguí y siempre me gustó, me he querido anotar pero por circunstancias de la vida no pude hacerlo”.

La dura historia de María, quien busca mejorar su vida al participar del reality (Video: TikTok)

“Quisiera ganarlo para sacar a mi esposo de la calle porque él trabaja como vendedor ambulante. Gracias a Dios, que siempre lo ayuda, con eso vivimos, pero quisiera que él tuviese, como siempre soñamos con mi marido, tener un negocio propio y trabajarlo los dos juntos”, reveló la mujer de 40 años. También comentó que le gustaría comprar su propia casa con todas las comodidades para vivir con su familia. “Me gustaría entrar y poder sacar a mi familia adelante en esto que estuve contando”, cerró María, quien obtuvo un gran recibimiento en la plataforma china de videos.

El joven sorprendió al guardarse información sobre sí mismo (Video: TikTok)

Y para sorpresa de los fanáticos del ciclo, uno de los que cautivó la atención fue Alejandro López, un aspirante con pocas ganas de hablar de sí mismo pese a su entusiasmo por la convocatoria. “Voy a ir pero con la peor de las ondas”, tituló su clip, el cual aseguró que realizó a poco tiempo de levantarse por la mañana. “Tengo 25 años. Si quieren saber quién soy, qué hago y demás, me contactan. Así de sencillo y me conocen en el juego”, cerró sin dar mucha más información a la espera de ser uno de los tantos afortunados de formar parte del futuro grupo a ingresar al ciclo.