El encuentro entre Natalia Coppola y María Fernanda Callejón: “Fue mi única madrastra”

Sin dudas la serie sobre la vida de Guillermo Coppola dio tela para cortar y fueron varios los que alzaron su voz tanto a favor como en contra de lo que allí se contaba, además de destacar distintas pinturas de la época, con más o menos detalles que solo fueron parte de la ficción, e incluso otros momentos que pese a haber ocurrido, fueron dejados de lado en la ficción.

Dos de las mujeres que no se encuentran caracterizadas en la serie fueron Natalia Coppola, primera hija del representante, y María Fernanda Callejón, quien fuera su pareja por más de 7 años, quienes en charla exclusiva con Teleshow destacaron la buena relación que hay entre ambas, al punto de haber sido la propia Natalia quien funcionó como “celestina” de la relación que comenzaría entre el empresario y la actriz.

Callejón recordó de esas épocas: “Yeya -Isabel, la primera mujer de Guillermo- y Natalia iban a entrenar a un gimnasio que tenía el dueño de Ski Ranch -previo a que se convierta en un restaurante- y cuando nos conocemos con Nati, Guillote ya estaba con Monique, y él para mí era el Tío Gui que me dejaba entrar a los boliches, a New York City, y ahí en el gym entrenando, Natalia y Yeya decían que ‘esta tiene que ser la novia de papá' y no es que Natalia nos presentó, pero fue un poco la celestina. Ella siempre hacía referencia a eso, y su mamá también, y eso era maravilloso, porque nos llevábamos muy bien”, aclaró María Fernanda.

María Fernanda Callejon, Guillermo Coppola y Marixa Balli

Respecto de su relación con Natalia, en el marco del programa de streaming que están por comenzar ambas, Callejón afirmó: “Para mí es familia, lo he dicho siempre públicamente. Hemos pasado tantas cosas juntas, imaginate siete años al lado de Guillote”. Ante ello, la hija mayor del representante no dudó en descartar: “Mi única madrastra”, lo que dejó en shock a la actriz quien solo atinó a intentar taparse la cara y lanzar un “uy, dios mío”.

“¿Te acordás que hace poquito cuando estrenó tu viejo la serie, que ninguna de las dos estamos?”, comentó en tono de pregunta la actriz, quien reveló que “estamos muy ofendidas”, en tono sarcástico, aunque en ese instante la hija del empresario aseguró que sinceramente se sentía ofendida por la omisión, ya que según sus palabras “hablá, por vos, yo sí porque yo salí a defenderlo a mi papá a capa y espada”, pero fue entonces que la exvedette aseguró que “no tenía la más mínima gana de estar”.

Natalia Coppola y María Fernanda Callejón, son muy amigas

Pero pesar de que no quiso ser parte de esa ficción, Callejón fue subida a la escena en medio de una discusión que tenían Coppola y Marixa Balli, cuando la panelista de LAM le recordó una historia de esas época, cuando tras un accidente automovilístico en el que se encontraba con Callejón, éste se habría desentendido de la situación. “Yo estuve en el Italiano, pero por Dios. Me quedé a dormir en el Italiano, porque había que atenderla. Sandra me dijo: ‘No puedo más’. Entonces le dije: ‘Bueno, yo voy’. Así que Guille no me digas lo que yo hice o no hice. Porque estuve presente, si no, no voy a hablar. Estuve presente, le limpié la cola. No sé si entendés, no es joda”, relató Balli.

Ante ello, Coppola reaccionó: “No lo puedo creer. Estuvo unas horas en el Italiano, nada más. ¿Qué estamos diciendo? Me voy a encargar mañana mismo de buscar si Fernanda no lo aclara antes, Fernanda me dejó un mensaje antes, se lo mostré a la productora. Siempre tuvimos una buena relación... No entiendo el por qué. Yo quería aclarar esto: no se quedó sola, no la dejé sola desmayada, ni mucho menos. Fue a su casa, al día siguiente fue al Italiano, donde la asistieron. Yo estaba en cama, en mi casa. Al otro día me fui, estaba la prensa en la puerta”.

Sobre ese altercado al aire, Callejón detalló: “Con Balli tengo la mejor, una mina muy laburante. Son cosas del pasado que no hablé yo en su momento y si te tomaste el atrevimiento de defenderme, me hubieras preguntado”, afirmó, para luego dejar en claro: “Ninguno de los dos mintió. Los dos estaban contando la verdad”.