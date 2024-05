Lali Espósito el día después de ganar tres Premios Gardel: del mensaje de Pedro Rosemblat a las palabras de su mamá

Lali mostró cómo amaneció tras ganar tres Premios Gardel y agradeció a sus fans (Video/Instagram @lali)

Las horas pasan, pero ella sigue anonadada, extasiada y sorprendida por el cariño de la gente. Lali Espósito no puede creer la noche que vivió en los Premios Gardel 2024. Esta mañana, después de amanecer con tres galardones, la artista hizo una publicación para agradecer a su equipo y los fans. “Hermosa mañana, ¿verdad?”, arrancó en referencia a la reconocida expresión, que suele ser utilizada por los futboleros el día siguiente a un acontecimiento deportivo favorable.

En pijama, recién levantada, y con un mate en la mano, Lali siguió: “No quería hacerles un video de agradecimiento así, después de lo espléndida que yo estuve a nivel estilismo ayer. Cosa que le agradecemos mucho a Pablo Venancio, a los artistas tremendos que hicieron mis vestidos. Quiero decirles que me levanté hace un rato porque ayer nos quedamos de jarana festejando los tres gardeles y tenía el impulso de algo. Anonadada estoy yo de la noche de ayer. Estoy extasiada. Qué fandom carajo”, dijo.

A eso le sumó una publicación con distintas imágenes de la gala en el Movistar Arena, donde se la ve sosteniendo los trofeos y bailando en el escenario. “Lo de ayer me dejó realmente conmovida. Ganar tres premios Gardel fue una fantasía total. Especialmente el de ‘Canción del año’. Gracias al voto de ustedes. No deja de sorprenderme y conmoverme el amor que recibo. Gracias, de corazón”, escribió la intérprete de “Disciplina” en su cuenta de Instagram.

Y siguió: “Gracias a los artistas que se sumaron a esta performance, que pensé con tanta ilusión, y enaltecer todo. Gracias a mi equipo encabezado por Lautaro Espósito. Gracias Dana Gambini y Sol Jaite. Gracias al team de ensueño de dancers que me acompaña, encabezado por Denise de la Roche, con la preciosura de Juli Failace. Gracias Juan Giménez Kuj por producirme esa mega intro icónica. Gracias al bandón. Un especial Gracias a Franco Kuma por tu arte, predisposición y emoción cuando te llamé para armar nuestro momento imborrable allí. Gracias”.

La publicación de Lali fue comentada por Dillom y Luz Gaggi (Foto/Instagram @lali)

En sus stories, Lali también compartió las muestras de cariño de sus seres queridos, entre ellas, una de su novio, Pedro Rosemblat, quien subió un video de la cantante celebrando. “Te amo Mariana, sos la persona más espectacular que habita este planeta”, escribió.

Con ese mismo amor se pronunció su madre, María José. “La foto no es buena, para el caso no importa. Nada va a reflejar realmente quién sos, la mujer que sos, la artista que sos. Tu conciencia social, tu empatía, tu valentía, tu claridad. Celebro eso y te celebro a vos. Y sí, estoy muy orgullosa. Te amo, hija mía”, escribió la mujer.

Pedro Rosemblat y la mamá de Lali se expresaron tras la exitosa noche de la cantante (Video/Instagram @lali)

Durante la premiación, Lali protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche, al pronunciarse luego de recibir el premio a Mejor álbum de artista pop. “Este premio es especial. Todos en realidad. Pero este me emociona particularmente”, arrancó.

“Quiero no dedicar el premio, porque el premio es una tontería, al final de cuentas, a comparación de esto que quiero mencionar. Quiero dedicar un momento a Pamela, a Mercedes, a Andrea y a Sofía, víctimas del lesbicidio en Barracas”, siguió en referencia a Pamela Fabiana Cobbas, Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos, víctimas de un incendio intencional que tuvo lugar a principios de mayo en un hotel familiar de la calle Olavarría 1600 en Barracas.

“La palabra lesbicidio no está en la Real Academia Española, pero está en la calle y está en la vida real de mucha gente y no debería parecernos normal. No nos acostumbremos loco a esto, no nos acostumbremos a escuchar estas historias. No nos acostumbremos porque es la vida de mucha gente, es la vida de nuestros amigos, es la vida de nuestros amores, es la vida de la gente que merece vivir en libertad, justamente”, expresó entre aplausos y ovaciones.

El equipo de bailarines y las drags que participaron de la performance de Lali (Instagram)