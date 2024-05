El fuerte cruce entre Sol Pérez y Ceferino Reato contra Laura Ubfal por su fanatismo por Furia (Video: Gran Hermano, Telefe)

El clima en la casa de Gran Hermano está cada vez más intenso a medida que se acerca la recta final del reality. En esta ocasión, una acalorada discusión estalló entre los participantes luego de que Virginia Demo tildara a Juliana Furia Scaglione de “maleducada”, desencadenando una serie de intercambios cargados de tensión.

Laura Ubfal salió en defensa de Juliana, señalando el alcance del insulto y la gravedad de la situación. Sin embargo, su intervención desató una cataratas de respuestas por parte de los integrantes del panel del debate, entre ellos Ceferino Reato y Sol Pérez, quienes no dudaron en cuestionar los comentarios de la periodista

En medio de la discusión, Ceferino ironizó sobre los dichos de Ubfal, provocando una enérgica respuesta por parte de su colega. Por su parte, Sol Pérez también se sumó a la disputa, sugiriendo que Laura podría estar sesgada en su apoyo a Juliana. “La gente escuchó todo querido. Yo tengo la lista y no te la voy a repetir”, le respondió a los gritos la panelista. “Bueno, Mauro, nos querés contar las cosas que te dijo (Furia) a vos, porque parece que Laura esa no las anotó”, acotó la modelo de forma irónica.

La tensión escaló cuando Sol Pérez cuestionó la imparcialidad de su compañera al anotar los comentarios recibidos por Juliana, lo que desencadenó una acalorada respuesta por parte de Ubfal, quien defendió su posición. “Que Laura diga ´anoté las cosas que le dijeron a Furia´ la verdad que no da”, agregó la modelo y panelista. “Estoy segura de que las cosas que dijo Furia no las anotaste”, cerró la ex Chica del Clima.

Virginia apuntó contra Furia y defendió a su hija

Las jugadoras, que habían unidos fuerzas las últimas semanas en el reality, rompieron con su estrategia conjunta. El motivo: a la standupera no le gustó nada cómo Juliana se dirigió a su hija Delfina, quien entró hace dos semanas y llegó a la final por el premio de una vivienda, la cruzó con dureza y terminaron con una gran pelea.

La pelea de Virginia y Furia en Gran Hermano 2023 (Video: Gran Hermano, Telefe)

Madre e hija estaban bailando y cantando en el cuarto cuando la entrenadora entró, después de ducharse, y un gesto de la joven sirvió para que la confronte. “Te digo algo de buena onda. Viste cuando no tenés ganas de sonreír, no lo hagas. En serio. Te lo digo de onda porque es una cag...”, lanzó, sorprendiendo a la visitante, mientras toda la situación se daba bajo la mirada de Virginia.

“¿Pero por qué? Yo sonrío a todo el mundo. Yo sonrío siempre. Si vos no querés sonreírle a la gente, no lo hagas”, exclamó Delfina y la comediante no lo toleró. “No seas perseguida. Mi hija le sonríe a todo el mundo y no te tiene miedo ni en pedo, así que quedate tranquila”, la cruzó, momento en el que participante más polémica señalaba que “me doy cuenta cuando a la gente no le caigo bien”.

“Ya vas a empezar a hacer quilombo porque tenés ganas y te dio por las pelotas que nos quedemos. Jodete, bolud... ¡Chau! ¡No te la agarres con mi hija, ojito!”, disparó la participante más grande la casa. “¡No le sonrías más, miedo no te tiene y no te metas con mi hija que es lo único que me falta! ¡No me rompas los huevos!”, le gritó la rubia. “Lo último que puede hacer es meterse con Delfina porque la mato”, siguió, con Darío, mientras a solas Furia la hablaba a las cámaras. “Regálenle la casa a esta así la madre se calla”, arrojó.

La pelea continuó en la cocina. “A mi hija no las vas a bardear al pedo, ni vas a decir pelotudeces”, le gritó una. “Nadie la bardeó, ni le dijo ‘hija de pu...’. No hace falta que me hagan sonrisas cuando no tienen ganas. Siento que es un esfuerzo enorme”, contestó Furia.