Virginia explotó contra Furia y defendió a su hija en Gran Hermano: el brutal enfrentamiento

Virginia no toleró que Furia se meta con su hija en Gran Hermano: su tremenda pelea

Aunque fue breve, la alianza entre Furia y Virginia en Gran Hermano ya es cosa del pasado. Las jugadoras, que habían unidos fuerzas las últimas semanas en el reality, rompieron con su estrategia conjunta. El motivo: a la standupera no le gustó nada cómo Juliana se dirigió a su hija Delfina, quien entró hace dos semanas y llegó a la final por el premio de una vivienda, la cruzó con dureza y terminaron con una gran pelea.

Madre e hija estaban bailando y cantando en el cuarto cuando la entrenadora entró, después de ducharse, y un gesto de la joven sirvió para que la confronte. “Te digo algo de buena onda. Viste cuando no tenés ganas de sonreír, no lo hagas. En serio. Te lo digo de onda porque es una cag...”, lanzó, sorprendiendo a la visitante, mientras toda la situación se daba bajo la mirada de Virginia.

“¿Pero por qué? Yo sonrío a todo el mundo. Yo sonrío siempre. Si vos no querés sonreírle a la gente, no lo hagas”, exclamó Delfina y la comediante no lo toleró. “No seas perseguida. Mi hija le sonríe a todo el mundo y no te tiene miedo ni en pedo, así que quedate tranquila”, la cruzó, momento en el que participante más polémica señalaba que “me doy cuenta cuando a la gente no le caigo bien”.

Furia se metió con Delfina, la hija de Virginia en Gran Hermano 2023 y todo terminó en una fuertísima pelea (Foto: GH, Telefe)

“Ya vas a empezar a hacer quilombo porque tenés ganas y te dio por las pelotas que nos quedemos. Jodete, bolud... ¡Chau! ¡No te la agarres con mi hija, ojito!”, disparó la participante más grande la casa. “¡No le sonrías más, miedo no te tiene y no te metas con mi hija que es lo único que me falta! ¡No me rompas los huevos!”, le gritó la rubia. “Lo último que puede hacer es meterse con Delfina porque la mato”, siguió, con Darío, mientras a solas Furia la hablaba a las cámaras. “Regálenle la casa a esta así la madre se calla”, arrojó. Pero ese fue solo el primer round.

La pelea continuó en la cocina. “A mi hija no las vas a bardear al pedo, ni vas a decir pelotudeces”, le gritó una. “Nadie la bardeó, ni le dijo ‘hija de pu...’. No hace falta que me hagan sonrisas cuando no tienen ganas. Siento que es un esfuerzo enorme”, contestó Furia.

La pelea de Virginia y Furia en Gran Hermano 2023

Fue entonces que Delfina intentó calmar los ánimos, pero Furia continuaba en el tono confrontativo y no permitía que sus interlocutoras emitan alguna opinión al respecto. Incluso, la comediante volvió a ponerse en el centro de la escena al destacar que lo que estaba sugiriendo la doble de riesgo que era una estrategia, eran solo pensamiento de ella. Y eso terminó de alterarla: “Estoy hablando con tu hija, loca, dejala que hable también porque tiene 25 años”, momento en que la madre intentó frenarla con un simple “vos no me tenés que decir a mí lo que es mi hija”. Los gritos se adueñaron de la cocina y los demás participantes que pasaban por allí rápidamente salían de la escena.

Juliana salió al parque a tomar aire mientras repetía que a ella no la “mandonea” nadie y que la casa es de todos, y mientras las dos participantes continuaban con los gritos, la joven prefirió desaparecer de allí y quedarse en el jardín. “Forra, mentirosa”, se despachó Furia, quien luego reflexionó en soledad: “En la primera que les das una cuota de cariño te re cagan”.

Fue allí que se acercó Virginia a intentar calmar los ánimos y dejar en claro algunos conceptos que debido al impulso del momento antes se habían vuelto imposibles de explicar. “Lo que te quiero decir es lo siguiente, yo con vos no tengo ningún problema ni lo tuve nunca”, explicaba la humorista, mientras su interlocutora expresaba que “si le digo algo a tu hija no te podés calentar tanto”.

Entre los sillones, por su parte, Delfina continuaba con su llanto mientras algunos de los participantes se acercaban a consolarla, quien luego explicó: “Le duele la felicidad del resto, le duele que alguien se pueda ganar algo que ella no se está ganando y que encima sea una mujer, porque tiene un problema con las mujeres”.