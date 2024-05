El explosivo cruce de Ximena Capristo con Romina Uhrig al aire: “¡No me rompas y bajá un cambio!”

El encontronazo de Ximena Capristo y Romina Uhrig en La Noche de los Ex de Gran Hermano

Si hay peleas dentro de la casa de Gran Hermano 2023, también hay enfrentamientos fuera de ella. En La Noche de los Ex protagonizaron un cruce muy fuerte Ximena Capristo con Romina Uhrig en plena discusión acerca de la relación entre Zoe, quien estaba en el estudio, con su madre Aixa. La discusión fue tomando temperatura durante toda el programa y hacia el final, terminaron chocando.

“Nadie está bardeando a la madre de Zoe. Lo único que dije, y mucha gente lo piensa, como Lu y como muchos, que los comportamientos de la madre no estaban bien, como por ejemplo como le habló a Zoe. Es lo que vi”, fue el comentario de la exdiputada que, luego de varios roces, derivó en un encontronazo. Basto que la esposa de Gustavo Conti expresara su disconformidad con su opinión.

“Bueno, Negra. ¿¡Pero para qué estamos acá?!”, le terminó gritando la participante de la edición anterior del ciclo y la exvedette se despachó con todo. “¡Pará, pará, pará! A mí bajame la vocecita. ¡Conmigo, bajá un cambio!”, le lanzó. “Yo no te estoy bardeando”, buscó defenderse la exparticipante de Bailando 2023.

Romina Uhrig y Ximena Capristo se pelearon en La Noche de los Ex de Gran Hermano por el vínculo que tienen Zoe y su madre (Foto: Telefe)

“Vos me estás interrumpiendo desde el primer momento que arrancamos el programa. ¡No me rompas las pelotas!”, siguió Ximena, enojadísima. “Yo estoy hablando y nadie te está rompiendo las pelotas”, murmuró por lo bajo Romina, mientras la ex “chica Sofovich” aseguraba que Zoe tenía naturalizada la relación con su mamá. “Eso lo saben ella y su madre”, señaló. Pero la discusión siguió.

“Bajá vos el tonito. Yo te estoy hablando muy bien y dejame opinar. Somos libres de opinar”, siguió la concursante de GH 2022, mientras la Negra seguía firme con su postura. “Para mí la madre no perjudicó a la niña”, afirmó, mientras señalaba a la concursante.

“¿Para qué estamos acá? Vos tenés tu pensamiento y yo el mío. Acá nadie te está atacando”, continuó Romina, molesta mientras que Ximena la seguía. “Recién me la tiraste... Así que bajemos un cambio todos”, se despachó, mientras intervenía Robertito Funes para poner paños fríos.

"¡No me rompas las pelotas!", le lanzó Ximena Capristo a Romina Uhrig en el ciclo de Gran Hermano 2023 (Foto: GH, Telefe)

Unos minutos antes las exparticipantes del reality show, Ximena fue parte de la segunda temporada y Romina de la del año pasado, ya habían tenido varios cortocircuitos. Uno fue por la postura que tomó Noelia La Gata de evitar los enfrentamientos con Furia. La cantante estaba en el piso y mientras una elogiaba su postura, otra quería que “saque las garras”.

“Para qué confrontar si todos los que confrontaron se fueron, Negra. Está barbaro”, señaló la expareja de Walter Festa, momento en el que la ganadora de Patinando por un sueño reaccionó en la previa de lo que terminaría siendo su gran estallido. “¡Hoy la tenés conmigo, Romina! ¡No me dejás hablar y me pisás!”, le dijo. “No me importa si opinás lo mismo que yo o no”, cerró la otra, picante.

Hace pocos días Ángel de Brito dio detalles del romance que estaría viviendo Romina. “Él estuvo en El Hotel de los Famosos y es un ex Combate, él es Damián Ávila. Ahora está trabajando en el programa de mi amiga Laurita Fernández”, comenzó diciendo el conductor del ciclo, Ángel de Brito y acto seguido, agregó: “Ella seguro me lo va a desmentir, pero Ávila empezó una relación con nuestra querida Romina Uhrig. ¡Él cambio que metiste de Festa a este! Me encanta la pareja”, aseveró.