Marcelo Mazzarello estrenó su ópera prima sin subsidios: “No quise someter mi idea a un comité de expertos del INCAA”

Marcelo Mazzarello estrenó su ópera prima "El ciudadano modelo", donde interpreta a Raúl Echagüe

“Ya está en YouTube El Ciudadano Modelo”, contó Marcelo Mazzarello, este martes, a través de sus redes sociales. Así, a los 59 años, el reconocido actor estrenó su ópera prima, que ya está lista para su visualización a través de la plataforma gratuita de videos y lejos de las pantallas de streaming pagos. “Gracias a toda la familia tuitera por el apoyo inmediato. Estamos construyendo un éxito genuino”, sostuvo, para luego dar detalles de la comedia que dura 57 minutos y, a casi 48 horas de su estreno, ya suma más de 16 mil reproducciones.

“Rodada en cinco jornadas. Sin subsidios. Producida, dirigida y escrita por el titular de esta cuenta”, detalló Mazzarello sobre el film y puso especial énfasis en el hecho de que no recibió apoyo financiero estatal para su realización. El dato coincide con un momento de la industria y del país en que desde el gobierno de turno se cuestionaron duramente los financiamientos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que la semana pasada oficializó el cierre de algunas de sus áreas y suspendió a su personal hasta nuevo aviso.

A diferencia de otros actores, Mazzarello se mostró al costado de esa polémica, ya que su proyecto se desprende del autofinanciamiento. “Aclaré que la producción fue sin subsidios porque es una forma de demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera y porque no quise someterme ni someter mis ideas a un comité de expertos del INCAA; que yo no considero expertos, al menos no más que yo. ¿Por qué someter las ideas de uno a un Comité, si uno puede realizarlas?”, dijo acerca de su postura en diálogo con Teleshow.

Años atrás, el actor criticó el tema de los subsidios e, incluso, declaró en contra de Andrea Del Boca, luego de que la actriz recibiera financiamiento del Estado para la novela Mamá corazón, en la que él participó, pero que nunca salió al aire. En esa línea, también apuntó contra la Asociación Argentina de Actores. “La posición del gremio es estar al lado del Gobierno, sosteniendo la cuarentena a cualquier precio”, dijo en un reportaje a fines de 2020.

Fue casualmente en ese momento cuando Mazzarello comenzó a pensar en El Ciudadano Modelo; aunque, según explicó a Teleshow, en principio la imaginó como una obra de teatro. “Durante la pandemia yo estuve trabajando con diversos materiales de bajo presupuesto y pocos actores. Entonces la idea surgió desde allí. Después vi potencial para filmarla y me pareció que se podía hacer una película de muy bajo presupuesto”, recapituló.

El comienzo de "El ciudadano modelo", disponible en YouTube

En la ficción, Mazzarello interpreta a Raúl Echagüe, un hombre quiere habilitar un local de baile y se enfrenta a una burocracia delirante. Cuando habla acerca de su personaje, Marcelo establece ciertos paralelismos con la vida real y explica que parte de esa “burocracia delirante” a la que refiere está estrechamente vinculada a los sindicatos que hay en el rubro de la actuación.

“En realidad, el problema no son los sindicatos, sino la mentalidad de frenar todo por cualquier excusa. En vez de una mentalidad colaborativa, hay una mentalidad extorsiva. Eso es muy dañino porque todo es de difícil resolución y muy subjetivo... entonces aplicar reglas de un trabajo común y corriente a una actividad que no es ni común ni corriente, dificulta mucho las cosas”, sostuvo.

Por este motivo, dice ahora a Teleshow, fue que decidió colgar la película en la plataforma YouTube. El objetivo fue eliminar a los intermediarios. “Fue la forma que encontré para evitar la máquina de impedir: la forma más directa de llegar al público. La película ya estaba hecha, filmada, pagada y no tenía compromisos con nadie. Así que me pareció lindo que la gente acceda directamente, sin intermediarios. Esta es una demostración práctica de que se puede hacer. Es un reflejo de la vida real”, dijo.

Es que “la máquina de impedir”, como él la denomina, también recae sobre las plataformas de streaming, que prefieren evitar las filmaciones en el país, no solo por lo costoso que les resulta, sino por las constantes trabas. “Como se ve en el film, ‘la máquina’ actúa desde distintos lugares, entre ellos, cómo entrar la plata al país. Es muy difícil”.

Marcelo Mazzarello presentó su ópera prima, "El ciudadano modelo" a través de sus redes sociales

La película contó con las actuaciones de Ernesto Claudio, Gabriela Licht, Coral Gabaglio, Gonzalo Urtizberea, Federico Ibarra, Carolina Molini y Emilio Laurito. “No hubo ningún acuerdo económico con los actores, lo hicieron absolutamente de corazón porque creyeron en el guión, porque yo los conozco y sé cómo trabajan”, explicó Mazzarello.

Y reforzó: “Cuando a muchos de nosotros nos ofrecen un rol que nos parece bueno, lo hacemos más allá del dinero. Y si no nos gusta lo que tenemos que hacer, no alcanza el dinero para pagarnos”.

Desde su anuncio, El Ciudadano Modelo cosechó los más variados elogios y fue bien recibida por la audiencia. “El público apoyó desde el principio y la está viralizando”, se despidió Mazzarello y expresó que, para un futuro inmediato, espera poder llevarla al teatro, como estaba imaginada en un principio, mientras continúa en la búsqueda de productores para un nuevo largometraje.