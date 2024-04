Gran Hermano: Coty Romero confesó que está enamorada de Bautista y reveló el motivo de su angustia

Cotiy Romero confesó que está enamorada de Bautista y se angustió (Telefe)

Desde que regresó a la casa de Gran Hermano, Coty Romero generó varios cruces, realizó diversas estrategias y con su perfil alto ganó mucho protagonismo dentro de la casa. Pero en las últimas horas, la correntina volvió a ser noticia y esta vez porque abrió su corazón.

Todo ocurrió cuando Romero le confesó a Emma Vich que estaba enamorada de uno de sus compañeros, y si bien ya había adelantado algo en el confesionario, ahora decidió exponerlo frente al resto de los convivientes. Sin vueltas, Coty le contó que gusta de Bautista Mascia y se emocionó al contarlo.

“A veces uno siente cosas que no tiene ganas de sentir, no es tu culpa”, le dijo el participante a la correntina sobre sus sentimientos por el joven uruguayo. “Si te pasan cosas, te pasan cosas. No podés controlarlo. Lo que sí podés hacer es olvidarlo”, agregó.

Cabe destacar que Bautista entró soltero a la competencia pero dentro del reality tuvo un romance con Denisse González, ya eliminada, con quien quedaron en reencontrarse afuera para ver cómo continúan su relación una vez que él también salga de la casa más famosa del país. Así las cosas, Constanza le confesó a Emmanuel qué iba a hacer al respecto: “Voy a tratar de esquivar situaciones, no voy a hablar con él porque lo voy a hacer sentir muy incómodo. No estoy buscando nada”.

En ese momento, la correntina no pudo evitar las lágrimas y se angustió por la situación. “Yo no me di cuenta, las chicas me dijeron que ellas sentían algo y ahí sentí que él se alejaba mucho y es lo que yo voy a hacer ahora”, comentó revelando que el uruguayo no quería confundirla y por eso tomó distancia.

Coty Romero reveló que le gusta alguien adentro de Gran Hermano y que intentará conquistarlo

Tal como se mencionó anteriormente, esta no es la primera vez que Coty habla del tema. Hace unos días la correntina pasó por el confesionario y también le reveló a Big Brother, además de a sus seguidores, que está interesada sentimentalmente por el joven uruguayo.

“Me gusta alguien, pero no... ¡la put… madre, se repite la historia acá! Tiene como pareja, o no sé si es pareja o qué, afuera; y yo no me quiero ganar ese hate (odio). Prefiero no meterme ahí”, comenzó diciendo la concursante que no sabe qué hacer con lo que le está pasando. Recordemos que en la edición anterior, se puso de novia con Alexis “el Conejo” Quiroga y tras salir de la competencia se separaron.

Por parte del músico, Bautista inició un romance con la ya eliminada, Denisse y si bien no hay un título oficial, quedaron en reencontrarse afuera. “Como que me llama la atención y en parte eso me gusta porque también siento que me saca un poco del juego. Justamente, quiero tratar de que él empiece a jugar un poquito más”, sumó.

Cabe destacar que, si bien Coty habló de manera incógnita sobre sus sentimientos con su compañero, Gran Hermano se dio cuenta de quién estaba hablando: “Creo saber a quién te estás refiriendo. Vos ya dijiste que estabas jugando con él. Yo podría suponer que quizás te estás refiriendo a Bautista”.

Ante la reacción de Gran Hermano, la joven no pudo disimular: “Sí, es muy inteligente y lee muy bien la casa, y eso creo que también fue como que lo que me hizo decir ‘Bueno, me llama la atención’. Si él avanza, por decirlo de alguna manera, listo, voy a soltarme un poquito más”. Y cerró algo nerviosa: “Igual, por favor no me quemen así. Y eso que yo afuera dije ‘Ay no, este chico no es ni en pedo’”, que prefirió concluir la charla con la voz de la casa en ese momento.