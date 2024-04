Cómo fueron las primeras horas de Arturo en la casa de GH y con qué participante se encariñó

Arturo, el perro de GH, durmió con El Chino (Telefe)

A cuatro meses y medio del comienzo del reality, este jueves, Gran Hermano contó con una incorporación especial dentro de la casa: un perro llamado Arturo, que tiene una dura historia de vida, ya que fue víctima de maltrato animal. T

Arturito, como lo bautizaron más tarde, ingresó después de un desafío de “Congelados”. Entró con una valija y una carta de presentación. “Hola chicos, mi nombre es Arturo, tengo un poco más de un año de vida. Soy un perrito en tránsito, muy juguetón, y un poco temeroso, pero estoy feliz de estar en la casa de Gran Hermano. Les detallo los cuidados que tienen que tener conmigo, como dos veces por día, a la mañana y a la noche. Como nosotros”, dijo Mauro mientras leía las instrucciones que llegaron junto al cachorro.

A diferencia de los participantes, que se mostraron muy felices y emocionados; al principio, el animal se mostró reticente a interactuar con ellos: tenía la cola entre las patas y se mantuvo al costado de la puerta de ingreso. Pero finalmente, logró integrarse al grupo. Lo hizo a través de Martín “El Chino” Ku, con quien logró una poderos conexión desde un primero momento.

En el video, que encabeza esta nota y que incluye imágenes en vivo de la casa de esta mañana, se puede ver a Arturito durmiendo junto a “El Chino” en la cama. la secuencia no tardó en hacerse viral. Además, comenzaron a circular otras imágenes en las que se puede ver al cachorro jugando Martín y Paloma Méndez en el parque, disfrutando del sol y del pasto.

Juliana “Furia” Scaglione también tuvo su momento con Arturito. Fue cuando le colocó con un pañuelo con la bandera LGBT y le acercó a su amiga “Cariños”, un muñeco con forma de reno del que se apropió desde que ingresó al programa. Por su parte, Zoe también se mostró conmovida por el nuevo ingreso. Tan es así que besó y abrazó al animal varias veces.

Arturo jugando con Paloma y El Chino

Tras el ingreso de Arturo durante la noche del jueves, del Moro convocó a los participantes en el living y procedió a contarles la historia de vida del animal: “Desde muy chico fue maltratado por sus dueños, quienes lo hacían participar de carreras clandestinas y lo utilizaban para cazar. Un día decidieron abandonarlo. Hace una semana fue encontrado en un descampado en la ciudad de Bragado, llevaba varios días sin comer y se encontraba en condiciones lamentables”, les dijo.

Mientras escuchaban el relato, Paloma, Zoe y Florencia no pudieron contener las lágrimas. Con un pañuelo en su mano, Paloma comentó: “Los animales son todo, son compañeros de vida, tener un animalito acá... A veces uno necesita una contención que acá hace falta, un animalito te llena el alma”, sostuvo.

El impacto por la llegada del cachorro a Gran Hermano se extendió más allá de las paredes de la casa y provocó debates y opiniones variadas entre los seguidores del reality y los analistas que, edición tras edición, desgranan los comportamientos de los concursantes.

Por ejemplo, Gastón Trezeguet, ex concursante y actual panelista del show, lanzó comentarios maliciosos hacia Martín, al sugerir que su actitud hacia Arturo era “acaparadora”. Ceferino Reato, otro de los analistas, se sumó a la discusión y comparó la actitud de Martín con un comportamiento posesivo, lo cual acentuó la polémica en el entorno del programa.

Arturo, el perro de GH, se pegó al Chino

Gran Hermano puso especial énfasis en el cuidado que los participantes deberán tener para con Arturo. “En cada comida, un vaso de un medidor completo. Deberán estar atentos a cuando le quede poquito alimento y avisar. La comida no puede quedar en el platito todo el día, en caso de que no se la coma deberán levantarla y volver a poner en la bolsa. Tiene que tener agua fresca del dispenser siempre y renovarse a diario”, dijo en las instrucciones y también pidió que no dejaran elementos pequeños que puedan quedar tirados en el piso.

Luego cerró: “Las necesidades deberán ser levantadas diariamente para mantener la limpieza de la casa. Puede deambular libremente por todos los sectores de la casa en cualquier horario, excepto en el de la piscina, en el que de estar siempre bajo supervisión. Tampoco deberá ser introducido al agua. Arturo es responsabilidad de todos en la casa, frente a cualquier señal de enfermedad que pueda tener denle aviso a Gran Hermano”.