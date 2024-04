Cande Tinelli se hizo unos particulares tatuajes en la cara: el video

Cande Tinelli se hizo nuevos tatuajes en la cara (Video: Instagram)

Fanática de los tatuajes, Cande Tinelli incursionó en un cambio en la estética de su cara. A través de unas historias de Instagram, la reciente esposa de Coti Sorokin mostró el antes y el después de su renovado look. “Bueno acá estoy en lo de Orne”, comenzó diciendo la influencer al mismo tiempo en el que mostraba con la cámara de su celular a la tatuadora. “Me va a hacer unos tatuajes, la gente me estaba preguntado dónde me los voy a hacer”, expresó generando una intriga en sus seguidores.

Acto seguido, la hija menor de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino dio por concluido el misterio. “Me voy a hacer lunares en estos sectores de la cara”, afirmó mostrando su rostro de un lado y otro, en el sitio de las mejillas y a los costados de la boca. “Después les voy a mostrar cómo queda”, aseguró. Un rato después, la joven compartió otro video en el que podía verse el proceso de los tatuajes. En diálogo con la especialista, Cande mostró con pequeños detalles cómo iban quedando los lunares sobre la piel de su rostro. Al subir el video, la cantante aclaró en letras blancas: “No duele nada”, afirmó. “Es como el tatuaje handpoke, no sé si es lo mismo”, comentó la hermana de Juana Tinelli, y en ese momento la tatuadora tuvo un percance que reparó de inmediato. Se había preocupado al creer que había borrado uno de los lunares que había comenzado a marcar en la mejilla de Cande.

Apenas unos minutos después, la joven mostró a cámara el trabajo terminado. Con su cabello suelto, y haciendo muecas divertidas con la boca, la artista lució sus nuevos lunares. “Lista. Estoy feliz”, escribió junto a un emoji de una carita dando un beso.

El fuerte cruce de Cande Tinelli con una seguidora que criticó sus cambios estéticos

Después de recibir muchos mensajes de odio de parte de algunos internautas, hace unos días Cande se cansó de los comentarios de una seguidora y la enfrentó. La persona la había criticado por hacerse retoques en su cara, a través de Instagram. Todo comenzó cuando la cantante subió una selfie desde su estadía en Madrid, en España en donde se la podía ver a Cande con su rostro en primer plano. Al ver la imagen, la usuaria reaccionó y le escribió a la influencer apuntando contra los retoques estéticos que observó en su cara. “Esa caripela toda operada, la plata todo lo puede”, le escribió la usuaria de Instagram en forma de mensaje privado. Pero no conforme con sus dichos, la mujer le volvió a escribir y continuó con su crítica hacia el cuerpo de la hija de Marcelo Tinelli. “Cambió la nariz, te operaste un ojo, la cara, etc”, reiteró la misma seguidora. Y en esta oportunidad, lejos de hacer oídos sordos como suele hacer cada vez que hablan de sus retoques estéticos, la esposa de Coti Sorokin decidió exponer la actitud y disparar contra estos argumentos. Así fue como, agotada de las críticas constantes sobre su físico, Lelé le contestó sin filtros con una frase lapidaria. “La que puede puede. Y la que no, critica”, le escribió exponiendo la situación en público y dejando en claro que pudo defenderse de los ataques de algunos cibernautas.

Minutos después, Candelaria compartió otro mensaje de otra usuaria de esa red social. “Esta se cambia la cara todo el tiempo, se hizo la nariz como un ñoqui. Sacate los tatuajes que son un espanto. Cómo se nota que están al ped...”, le contestó. Entonces, la cantante respondió: “Estoy muy cansada. No me rompan más. No tengo un put... problema en decir qué me hice en la cara: la nariz me la hice dos veces, me puse labios, me pongo bótox como cualquier persona”.