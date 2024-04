El fuerte cruce entre Cande Tinelli y una seguidora que la criticó por operarse la cara

El fuerte cruce de Candelaria Tinelli y una seguidora que la criticó por operarse la cara

Candelaria Tinelli es una de las famosas que más expone a los haters y les contesta públicamente. Sobre todo cuando sus comentarios son 100% mal intencionados y solo buscan dañarla, ya sea a ella o a alguien que quiere mucho. Es que junto con la exposición y la fama, muchas veces aparece un lado b y es que muchos internautas, a veces escudados en perfiles falsos, critican sin filtro a una personalidad.

Este miércoles, Cande se cansó de los comentarios de una seguidora y la enfrentó. Es que la internauta la criticó por hacerse retoques en su cara. Todo ocurrió en Instagram, luego de que ella subiera una selfie desde su estadía en Madrid, España. Al ver la imagen, la usuaria reaccionó y le escribió a la influencer criticando los retoques estéticos en su cara. “Esa caripela toda operada, la plata todo lo puede”, le comentó una internauta por mensaje privado. Sin embargo, la mujer no desistió y volvió a reaccionarle a otra story. “Cambió la nariz, te operaste un ojo, la cara, etc”, insistió la misma persona. Lejos de dejarlo pasar, la esposa de Coti Sorokin decidió exponer la actitud y defenderse con los tapones de punta. Cansada por las críticas constantes sobre su físico, Lelé le contestó sin filtros con: “La que puede puede. Y la que no, critica”.

Cande Tinelli cruzó a un hater y le contestó con altura

Acto seguido, la empresaria mostró otros de los mensajes que había recibido anteriormente por parte de la misma seguidora. “Esta se cambia la cara todo el tiempo, se hizo la nariz como un ñoqui. Sacate los tatuajes que son un espanto. Cómo se nota que están al ped...”, le contestó.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la critican y ella decide exponer los comentarios negativos que recibe para aclarar o concientizar al respecto. Hace un tiempo, por ejemplo, hizo un fuerte descargo haciendo referencia a que la mayoría de los mensajes que le llegaban eran de mujeres. “Las denuncias vienen de las minas porque somos unas sacadas. Estamos todas contra todas, en vez de apoyarnos. Constantemente recibo mensajes de minas que dicen que estoy toda operada, que mi cara es de plástico, y no sé qué más”, comenzó diciendo Cande en su momento.

Acto seguido, la hija del conductor de televisión profundizó su descargo: “Estoy muy cansada. No me rompan más. No tengo un put... problema en decir que me hice en la cara: la nariz me la hice dos meses, me puse labios, me pongo bótox como cualquier persona”.

Otro mensaje que le dejaron fue por los tatuajes que tiene. “Reconocé que te cagast... tu hermoso cuerpo con tanta tinta”, le habían dicho, a lo que la cantante, reaccionó: “Me escraché toda porque tengo caca en la cabeza, y porque tengo altos ovarios. Ahora creen que cortarse el pelo como hombre es transgresor o rebelde.. tirarse a la pileta del 9no piso es rebeldía loco”, concluyó usando el doble sentido y cansada de las opiniones ajenas.

Al parecer, esta crítica no fue la única y Cande siguió exponiendo a sus seguidores. “Pobre piba, tan linda y toda escrita, ¿qué tendrá en la cabeza?”, se preguntó otro seguidor, a lo que ella contestó de una: “Caca”.

“Vamos cirujano, estírela un poco más...”, decía otro de los mensajes ofensivos contra la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino: “A vos te vendría bien”, le contestó la influencer y concluyó con el tema, cansada por la gente que se toma el tiempo de ir a sus redes sociales a criticarla y sin ánimo para debatir sus decisiones con nadie.