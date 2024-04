La intensa vida de Felipe Pettinato: de imitador de Michael a Jackson al banquillo de los acusados

Felipe Pettinato está a punto de cumplir 31 años: será el próximo 28 de abril (Instagram)

Este martes 23 de abril comienza el juicio contra Felipe Pettinato por el presunto abuso sexual de una adolescente de 14 años, quien es familiar de Sofía Colosante, expareja y madre de su hija Juana Michela. Según se consigna en la denuncia, este hecho habría ocurrido el 8 de marzo de 2018 por la madrugada, cuando la joven jugaba con su celular en un sillón y Pettinato la habría manoseado.

Antes de estar en la mira de la Justicia -también está procesado por el incendio seguido de muerte de su terapeuta Melchor Rodrigo, ocurrido en 2022-, Felipe era conocido por ser el hijo de Roberto Pettinato. En pocos días, precisamente el próximo 28 de abril, cumplirá 31 años quien al igual que sus hermanos Tamara y Homero, es fruto del vínculo que existió entre el saxofonista de Sumo y Cecilia Dutelli.

La infancia de Felipe no fue fácil ya que a los 6 años fue diagnosticado con un “trastorno de déficit de atención con hiperactividad”. “Por eso fui a muchos colegios: repetí varios años de colegio, me faltan tres años de escolaridad. No puedo atender un kiosco porque no sé sumar ni dividir y no podría manejar un taxi porque no sé mantener la atención durante doce horas”, contó él mismo en alguna oportunidad.

Su ingreso a los medios de comunicación fue a través de la publicidad, protagonizando distintas campañas que se emitieron por televisión y gráfica. Y, de cierta manera, Felipe heredó parte de la popularidad de su padre y llegó a la televisión de la mano de él, siendo parte del staff de Un mundo perfecto, programa que se emitió entre 2009 y 2011 por la pantalla de América. Allí montó distintos personajes, siendo el más popular uno llamado Osvaldito.

También el joven solía sorprender a todos por su aspecto físico similar a Michael Jackson, algo que logró a medida en que fue cambiando su apariencia desde adolescente: no solo intervino su look a la usanza del “rey del pop”, sino que también se sometió a una serie de cirugías plásticas. De hecho, la séptima rinoplastía que se practicó derivó en un grave problema de salud que lo mantuvo internado. Pese a todo, Pettinato aprovechó su apariencia para dar shows imitando a su ídolo.

Roberto Pettinato junto a sus cinco hijos: Felipe, Homero, Tamara, Esmeralda y Lorenzo (Instagram)

“Empecé imitando a Elvis Presley. Pero después de la muerte de Michael, empezó a haber demanda de shows de él, entonces me teñí el pelo de negro y empecé a homenajearlo. Lo hice diez años a beneficio de los demás, y después a beneficio mío... ¡Porque tengo una hija y hay que mantenerla!”, le contó en 2019 a Marley cuando estuvo de invitado en El Muro Infernal.

En 2013 y a través de las redes sociales, Felipe conoció a Sofía, quien fue su mujer por siete años. El 11 de septiembre de 2018 se convirtieron en mapadres tras la llegada de Juana Michela, noticia que él mismo reveló a través de su cuenta de Instagram. El segundo nombre de la niña, que hoy tiene cinco años, es un claro homenaje a Michael Jackson.

Pero dos años más tarde, llegaría el final de la relación, en medio de conflictos y acusaciones cruzadas. “Mi exmujer me fue infiel desde el 2017 al 2020 con Martín Moyano, el ex de mi hermana Tamara y el padre de mi sobrino”, dijo tras la separación en diálogo con Los Ángeles de la Mañana. Pese a que el final del vínculo fue en malos términos, él rescató a Sofía como su “gran soporte” y que lo ayudó económicamente en múltiples ocasiones.

Felipe Pettinato y su hija Juana Michela (Foto: Instagram)

En 2017 decidió internarse en la clínica privada del doctor Alberto Cormillot para tratar sus desórdenes alimenticios. “La realidad es que estuve invitado cinco días en la clínica de mi amigo personal Cormillot para subir dos kilos con una dieta súper nutritiva”, había contado en ese momento, época en la que era parte del staff humorístico de La Hormiga Imperial, late night show que su papá conducía por C5N.

En abril de 2019, Pettinato había sufrido un accidente cuando había explotado la batería genérica de un cigarrillo electrónico. Como consecuencia sufrió heridas en su cuerpo y debió ser intervenido. “Felipe está bien, pero sufrió quemaduras grosas. Lo operaron tres veces. Fue un espanto. Ahora está en la casa…”, dijo su papá Roberto.

Por otro lado y también relativo a su salud, Felipe también tuvo diversos problemas de adicciones y realizó diferentes tratamientos médicos para superarlas. En julio de 2019 estuvo internado en la Clínica Suizo Argentina y, según dijo, la hospitalización había sido “contra su voluntad”. “No es un centro de rehabilitación. No estoy en rehabilitación. Estoy en recuperación. Admito que soy un adicto. Lo asumo. Pero no soy un drogadicto”, había dicho en diálogo con Los Ángeles de la Mañana luego de ser trasladado a otra clínica para un tratamiento. Asimismo, dijo sentirse “traicionado” por su familia.

En esa oportunidad, su hermana Tamara había contado que no era fácil acompañar a Felipe en las diferentes crisis. “Me acuerdo de que un psiquiatra una vez le dijo a mi hermano: ‘Si vos seguís en este camino, la última cara que vas a ver antes de morirte, es la de tu mamá: tus amigos se van a ir alejando, tus hermanos se van a cansar, tus primos también. Tu mamá es la última cara que vas a ver’”, expuso la mayor de los hermanos Pettinato.

Meses después, en octubre de aquel año, fue cuando se le formuló la denuncia por abuso sexual simple. En ese momento, Pettinato dijo: “Me río para no llorar, por las víctimas que sufren eso realmente. No tengo nada para decir. Lo que haya para decir lo dirá mi abogado”. De a poco, su estrella se fue apagando y se lo empezó a ver cada vez menos en los medios de comunicación. Situación aparejada a la suerte de su padre, quien se fue quedando sin aire de radio y televisión en la Argentina luego de diversas denuncias de mujeres quienes aseguraron haber sido acosadas por Pettinato.

Felipe Pettinato junto a sus hermanos Homero y Tamara (Instagram)

En marzo de 2021, Felipe sufrió un brote psiquiátrico. Esa vez trascendió que habría agredido a su hermana Tamara y también a su madre. También se dijo que había tenido una actitud violenta con el médico que lo asistió y, por este motivo, debió intervenir personal de la Policía de la Ciudad. Pettinato fue trasladado al Hospital Pirovano y quedó internado.

En agosto de 2021 le dio una particular entrevista a Intrusos (América), en la que aseguró que estaba recuperado de sus adicciones y estaba trabajando con su papá en la radio, siendo parte de la mesa de Genio o Idiota (FM Pop). “No tomo una gota de alcohol ni una pastilla para dormir”, dijo Felipe a la salida de la radio y se volvió viral por una particular mueca que hizo imitando a Michael Jackson para demostrar que se encontraba bien. Cuando le preguntaron cómo transitaba la lucha diaria contra las drogas, Pettinato respondió: “Bien, lo que yo tengo es una personalidad adictiva. Pasé por muchas crisis, me separé en pandemia como mucha gente, también perdí el rumbo laboral... El rubro en el que yo estaba se desplomó como muchos rubros. Me está costando volver a estar”.

También comentó que estaba intentando sanar su vínculo con su hija. “En el Día del Niño estuve con Juanita Michela. Fue un momento precioso. Siempre que nos vemos es precioso, con la mamá de mi hija me llevo espectacular”, comenzó.

En mayo de 2022 se suscitó un dramático episodio luego de que se incendiara su departamento, lo que provocaría la muerte de Melchor Rodrigo, su terapeuta y amigo. Felipe quedó internado luego de haber inhalado humo y, tras su alta, fue derivado a un centro de salud mental. “Lo de Felipe fue una tragedia muy grande que él está superando día a día. Estamos hablando del mundo de la adicción y él está luchando con eso de una manera espectacular. Está con gente que lo está cuidando mucho. Él está luchando con eso de una manera espectacular, se recupera día a día”, dijo en octubre de aquel año su papá Roberto.

"Tengo una personalidad adictiva", dijo el hijo de Roberto Pettinato

Lejos de los medios de comunicación, Felipe se mantuvo en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales. Casi un año más tarde de la muerte de Rodrigo, su hermana Tamara hizo públicas unas palabras suyas en donde contaba cómo marchaba su rehabilitación. “Las drogas se habían apoderado de mi vida, no podía vivir con ellas o sin ellas... Fue muy triste cómo decidí a último momento prender el teléfono y aceptar juntarme con mi familia, después de haber dormido tres días y con una nueva megadosis de por medio”, manifestó. “Me apena verme a los ojos y recordar que había perdido la esperanza, no podía elegir pero creía que iba a morir drogado. Le pedía perdón a mi hija. Pero hoy elijo vivir limpio, se lo puedo demostrar. Ya no vivo de la culpa, sino del amor ¡Gracias!”, agregó.

En diciembre del año pasado, la Justicia lo procesó por el incendio en el que murió su neurólogo. Y meses más tarde, ya en 2024, volvió a ser noticia por una recaída. “Está internado hace dos meses igual, no es de ahora. Se ve que les llegó la información ahora, pero así ya lo saben lo cuento yo, está internado hace dos meses. Está en una comunidad haciendo tratamiento otra vez. No voy a decir dónde porque entiendo que no hace falta y además hacen la amarilleada, nos ha pasado que han mandado drones para sacarle fotos y hacer la nota de cómo está ahora, en un lugar donde hay un montón de gente que está luchando para salir adelante, que está haciendo un tratamiento que es muy doloroso para ellos y sus familias”, contó su hermana Tamara en marzo pasado y al aire del programa de radio que conduce en FM Metro.

Al margen de sus problemas de salud y las cuestiones pendientes con la Justicia, Felipe agitó a los fans de Charly García con un comentario que agregó a un “fan-made album” subido a YouTube que consta de grabaciones inéditas del ídolo al piano y como aperitivo antes de que salga el muy esperado La Lógica del Escorpión. “Ayer tuve el honor de ser invitado por él a oír el álbum original. Se lanzará y la demora fue por un conflicto con los hijos y equipo de John Lennon. Nada más. Es impresionante, piel de gallina. Es literalmente, un genio”, escribió Pettinato el pasado 1ro de enero.

“Lo escuché completo. ÉPICO. Se demoró por el permiso queu necesitaban los abogados e hijos de John Lennon para utilizar una canción. Suena espectacular, tiene canciones muy diversas, participación de otros artistas y su lanzamiento está pronto”, agregó Felipe en diálogo con una cuenta de Instagram administrada por fans de García. “Charly lo escucha una y otra vez... Hablé mucho con él y estoy convencido de que se trata literalmente de un genio”, reafirmó. Esta fue su última aparición pública, hasta el momento, en las redes sociales. “Adicto en recuperación”, se define en su perfil privado de Instagram, lo que de alguna manera explica su silencio.