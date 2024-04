La particular propuesta de casamiento de Thiago Medina a Daniela Celis que fue criticada por sus seguidores

Daniela Celis y Thiago Medina se conocieron en la casa de Gran Hermano

Daniela Celis y Thiago Medina fueron unos de los protagonistas de la última edición de Gran Hermano, el reality de Telefe donde se conocieron y se pusieron de novios. Fuera de la casa y fruto de la relación que se afianza a pasos agigantados, hace poco más de dos meses se convirtieron en padres de las gemelas, Laia y Aime.

En este contexto, este domingo, ella publicó una foto muy sexy, con un corset con negro con una mariposa y brillos. La modelo, que tiene casi dos millones y medio de seguidores en su cuenta, recibió cientos de “Me gusta” y varios mensajes. Pero uno llamó particularmente la atención: el de su novio. “¿Te querés casar conmigo?”, le escribió Thiago y sumó emoticones de corazones y de una carita sacando la lengua.

La petición generó un amplio debate entre los seguidores de la pareja, quienes se manifestaron a través de los comentarios y hubo una fuerte crítica respecto a la poca creatividad y el esfuerzo detrás de la proposición. “Thiago, es Pestañela, dale, armá algo especial: velas, globos, una cena, los anillos. Vamos... algo que quede en su recuerdo para siempre”, escribió un usuario. Otro se sumó: “Hacé una propuesta más linda Thiago”.

“Una propuesta más linda Thiago”; “No lo hagas. Sos muy chico”; “El anillo de matrimonio”; “Una propuesta seria, por favor”; “Thiago, una propuesta más formal porfi”; “Preparale algo superromántico con globos, una cena y un anillo. Te aseguro que así funciona mucha suerte”; “Tenés que hacer una propuesta como hizo tu cuñado… Por acá no da”; “Jugátela a lo grande Thiaguito“; “Y el anillo para cuando”; “Pedile bien Thiago con el anillo”, siguieron los comentarios.

Daniela Celis publicó una imagen y Thiago le respondió con una propuesta

Pese a las miles de reacciones al comentario del joven, Daniela todavía no respondió en forma pública a la propuesta. De todas formas, se mostró, muy cerca de su novio y, por supuesto, de sus dos hijas. “Mi vida entera”, escribió la morocha en una historia de Instagram en la que mostró a una de sus bebés en brazos. Además, publicó una imagen posando en ropa interior junto a Thiago, desde la cama de la casa que comparten en un barrio privado.

Días atrás, la pareja tuvo un cara a cara con Teleshow, en el que se animaron a preguntarse todo. “¿Qué es lo que más te hace enojar de mí?”, fue la primera pregunta que Daniela le hizo a Thiago para romper el hielo. “Cuando dejás los zapatos tirados por toda la pieza o cuando te hablo y no me escuchás”, contestó él, lo que provocó la indignación de Celis. “Vos sos un desordenado, mega desordenado. No lo puedo creer. Nunca hacés la cama”, le contestó ella entre risas. Aunque aclaró: “Igual somos supercompañeros, no puedo decir mucho”.

Luego, llegó el turno de Thiago. “¿Qué es lo que más te enamoró de mí?”, quiso saber el joven. A lo que ella no pudo evitar tentarse y exclamó: “Ay, no sé si se puede decir eso”. Luego explicó: “Obviamente con Thiago nos conocimos dentro de la casa de Gran Hermano, pero yo me enamoré de él fuera del reality, cuando lo conocí realmente”, comentó ella.

Y siguió: “Todo el mundo sabe que tenemos mucha piel, mucha química, mucho fuego. Tenemos dos hijas que por algo llegaron. Nada, nuestra primera vez sin cámara dije: ‘Es él’. Quedé completamente enamorada”, sumó Celis, confirmando que una de las mayores virtudes que tienen en la pareja es la conexión a nivel físico y sexual.

La propuesta de Thiago Medina y algunas de las respuestas de sus seguidores

Más adelante, Daniela le repreguntó y le pidió a él que contestara que fue lo que más le enamoró de ella. “Que seas compañera. Al no tener eso antes de entrar a la casa, cuando la conocí vi y supe que ella era así de compañera, me encantó. Eso fue lo que me enamoró: que siempre estés ahí para mí, me acompañes, me ayudes en todo. Que seas derecha y que me enseñes a que podemos salir adelante juntos”, comentó Thiago, enfocándose más en la personalidad de su pareja.

Desde que fueron papás de las gemelas, Daniela y Thiago se muestran más unidos que nunca. Hace apenas unas semanas, ella publicó imágenes del primer retrato familiar a su perfil de Instagram. “Nuestro primer retrato familiar. A 6 días de recién nacidas, y 6 días del postparto. ¿Pueden reconocer cuál es Aime y cuál es Laia? Cada vez que crecen se parecen más”, escribió.