Premios Platino 2024: en vivo los ganadores de cada categoría

Este sábado, los Premios Platino celebran su XI edición en el Teatro Gran Tlachco del parque Xcaret en Riviera Maya, México. La ceremonia destaca lo mejor de la producción audiovisual de América Latina y España. En el evento, que inaugura la segunda década de estos premios, resaltan películas participantes de los Oscar 2024 como: El Conde, La sociedad de la nieve, y Mi amigo robot, además del documental La memoria infinita.

Entre las obras nacionales más reconocidas figuran la segunda temporada de Iosi, el espía arrepentido; y la serie original de Netflix, División Palermo, ambas con cuatro menciones. A estas le siguen la película de comedia Puán, Blondie, interpretada por Dolores Fonzi y la exitosa biopic de Fito Páez, El amor después del amor, con tres nominaciones cada una. De igual forma resaltan las colaboraciones internacionales de Argentina a través de sus coproducciones Cerrar los ojos y Los delincuentes, las cuales figuran en la categoría principal de Mejor película de ficción.

La velada comenzó con un divertido acto de Gerónimo Rauch en el que recorrió el lugar y se lució con un gran show. En el mismo incluso apareció Luisana Lopilato y se hizo un guiño a la exitosa canción de Bizarrap junto a Shakira. Acto seguido, aparecieron en escena las encargadas de conducir el evento: Esmeralda Pimentel (actriz y modelo mexicana) y Májida Issa (actriz y cantante colombiana), quienes dieron la bienvenida al público. “Buenas noches Iberoamérica, bienvenidos a la edición número 11 de los premios platino Xcaret, la gran fiesta de la audiovisual iberoamericano”, contó Esmeralda Pimentel.

“Al igual que todos ustedes, ellos han viajado hasta este paradisiaco rincón de la Riviera Maya para celebrar lo mejor de nuestras series, lo mejor de nuestro cine. Esta es la primera vez que solo dos mujeres presentan esta gala”, expresó Májida Issa. “Este año se estrenaron mas de 1000 producciones entre películas y series en los 23 países iberoamericanos”, cerró la mexicana. Luego, salieron a escena Luisana Lopilato y Enzo Vogrincic para presentar el primer premio de la noche.

Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie: Andy Chango por El amor después del amor

Segundos después de llegar al escenario, el actor tomó el micrófono y dijo: “Cómo explicar en solo un minuto que se esta muriendo el mundo, el cambio climático, que se está muriendo la cultura. Cómo explicar el dolor, la impotencia ya la vez el agradecimiento. A Fito, a Charly por dar vida a este planeta que se está extinguiendo y esta Argentina que se esta yendo mucho más rápido que el planeta”.

Mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie: Carmen Machi por La mesías

Ante la ausencia de la actriz, que no pudo asistir al evento por compromisos laborales, una compañera de la producción subió a recibir el premio en su lugar. “Carmen me ha mandado un mensaje para que les lea. Si estas palabras se están leyendo me han hecho inmensamente feliz, muchas gracias al jurado, formar parte de esta serie, ser una de las tres cabezas es uno de los regalos más grandes que me ha hecho esta profesión”, expresó la actriz.



Mejor película de animación: Mi amigo robot (España, Francia)

Tras haberse quedado cerca del premio en los Oscar, el director Pablo Berger subió a recibir el premio por su obra: “Que maravilla. Agradecer al equipo, este es mi sueño, ya que estoy en México quiero dedicar este premio al público mexicano que ha abrazado a esta película con tanto amor. La única razón por la que hago películas es para emocionar al público, en un mundo virtual en el que vivimos, Robot Dreams habla de conectar con el otro, abrazar, disfrutar de las pequeñas cosas”.

Mejor creador de serie: Daniel Burman por Iosi, el espía arrepentido

Con un gesto de felicidad, Daniel Burman expresó: “Quiero agradecer a tanta gente. Cuando empezamos a desarrollar este proyecto hace ocho años contar la historia de un antisemita parecía un eco de un pasado, algo que m contaban mis abuelos. Con las cosas que están pasando, la serie se torna un reflejo muy cruel de lo que pasa. Tiene un efecto devastador para mi y a su vez tristemente feliz. Quiero compartirlo con mi familia que me está viendo comiendo milanesas con puré”.



Mejor guion: Estibaliz Urresola por 20,000 especies de abejas

Con un look marrón, la directora, guionista y productora se mostró agradecida: “Es un premio muy especial, un tremendo honor están en esta categoría con personas que admiro mucho. Este premio es a favor de la diversidad, que nos hace únicos”.



Mejor interpretación masculina de reparto: José Coronado por Cerrar los ojos

Previamente, por esta misma obra, José Coronado había ganado el premio Goya. Sin embargo, esta noche no pudo estar presente, en su lugar subió una de las productoras de la obra. “Es un inmenso honor estar aquí esta noche representando nuestra película que tiene seis nominaciones, no son pocas. Voy a leer unas palabras de Jose porque está rodando en Madrid: ‘Gracias por valorar mi trabajo, esta gran comunidad que formamos con el idioma común. Quería compartir este premio con el resto de nominados”, expresó la productora.



Mejor interpretación femenina de reparto: Ane Gabarain por 20,000 especies de abejas

Nuevamente, en representación de la obra, Estibaliz Urresola volvió a subir al escenario: “Unas palabras de Ane. Muchas gracias a esta academia o comunidad de cine por premiar este trabajo, que suerte la mía haber estar rodeada de este equipazo para construir esta Lourdes. Gracias por pensar en mi a este personaje tan especial”.

Mejor película documental: La memoria infinita (Chile)

En representación de esta historia de amor, recuerdos y sufrimiento subió a recibir el premio una de las integrantes del documental: “Este año nos tocó hacer el recorrido internacional de La memoria Infinita con muchas películas hoy nominadas. Me sentí muy orgullosa de la representación que tuvo el cine iberoamericano en el mundo. Juntos somos una gran fuerza y tenemos que recordar que los caminos los abrimos juntos”.



Mejor música original: Alfonso Vilallonga por Mi amigo robot

Con alegría, Alfonso Vilallonga subió al escenario y agradeció el galardón: “Cuando me preparo un discurso para unos premios luego no me lo dan, y esta vez no me lo preparó y me lo dieron. Gracias a los otros nominados, a todo el equipo de la película. La amistad es lo más bonito que hay dentro del amor”.



Noticia en desarrollo...