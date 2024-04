Mica Riera habló en la previa de los Premios Platino 2024, y confesó sobre el desafío que fue interpretar su papel en “El amor después del amor”

Entrevista a Mica Riera Entrega Premios Platino

Este sábado, con sede en Riviera Maya en México, los Premios Platino destacan lo mejor de la producción audiovisual de América Latina y España. Una de las argentinas nominadas es Micaela Riera, quien resaltó con su papel en El amor después del amor, la serie biográfica de Fito Páez. A modo de previa, la joven contó sus sensaciones por el evento y recordó qué fue lo más difícil de personificar a Fabiana Cantilo.

Sin dudas, al igual que como ocurrió con el éxito de Fito Páez en la carrera del músico, El amor después del amor fue un antes y un después en la vida de sus protagonistas. Sin embargo, afrontar tal proyecto tuvo sus dificultades. Para Riera, una de ellas fue la personificación de una figura tan particular como la autora de ‘Mi enfermedad’. “Fue un gran desafío, no solo porque es una personalidad destacada, sino también porque está viva, y que ella además es una persona muy honesta, que no iba a tener pelos en la lengua para decirme que no le había gustado lo que había hecho, tenía mucho miedo”, comenzó diciendo la joven en una charla con Infobae.

Mientras revolvía los recuerdos de su mente, Micaela detalló cómo transitó el inicio de la serie: “Tenía expectativa de que le guste (a Fabiana Cantilo). Me acuerdo de que todo el tiempo pensaba hacer algo que a ella le guste, que le llame, que diga: ‘ay, yo hacía ese gesto o eso lo hubiese hecho yo’. Me imaginaba todo el tiempo que ella iba a tener esos pensamientos. Así que fue un gran desafío hacerla”.

Fabiana Cantilo se reunió con Micaela Riera para ayudarla con su personificación

Al mismo tiempo, la actriz reconoció que esta ‘obsesión’ por agraciar a la artista fue uno de los motores en su trabajo: “Sí, fue lo que más me movió, más que lo que iba a pensar la gente de afuera. Pensaba en ella, quería darle un regalo para que ella se guste (a sí misma)”.

Para lograr ese nivel de exactitud, Riera buscó conocer en detalle a la cantante, razón por la cual tuvo muchos encuentros con ella. “Estuvimos seis horas hablando, y seis horas hablando con Fabi, no sé si alguien vio alguna nota de ella, pero no para de hablar. Hablamos de su infancia, de su adolescencia, de su vida, de Fito, del ahora, de qué hubiese pasado, de qué pasó, de lo que va a pasar”, contó la artista.

De una pregunta a otra, y al compartir tiempo juntas, poco a poco ambas se fueron haciendo más unidas. “Ella también se interesó mucho en mi vida, en quién era yo, qué buscaba, qué me había pasado, de dónde vengo. Encontramos muchas cosas en común que teníamos y nos hicimos medio amigas. Fue una unión medio instantánea y se terminó de consolidar cuando vimos las escenas juntas por primera vez”.

La reacción de Fabi Cantilo y Mica Riera al ver escenas de la serie de Fito Páez: "Vamos a ser amigas"

Pero más allá de la unión, Mica Riera recordó los nervios que vivió cuando se enteró de que Cantilo iba a ver su trabajo: “Yo ya había visto la serie en mi casa, no había salido todavía, estábamos a un par de días. Me había quedado tranquila porque me había gustado, pero Netflix organizó un encuentro con ella para que vea escenas mías. Fui a su casa, me acuerdo de que me senté en el sillón y me bajó toda la información. Dije, ‘¿qué hago acá?’. Porque Fabi si no le gusta lo va a decir y va a quedar todo grabado y va a ser bochornoso. En un momento ponen play, pasaron cinco segundos y me dice: ‘Ay, estás igual’. Fue un peso enorme que se me salió de la espalda. Automáticamente ella me valoró y me brindó su amistad”.

A pesar de los miedos previos de la joven, Fabiana Cantilo nunca tuvo un comentario negativo hacia su actuación. Aunque sí para con el guión: “Al ser una serie, uno tiene que organizar las cosas para poder contar en un capítulo algo que pasó en cuatro años. Entonces ella me decía: ‘no, esto no es así, no tenía esta reacción cuando él me decía tal cosa’. Pero si no, tenemos que hacer una serie de 100 capítulos para contar la historia tal cual fue. Esa fue la única crítica que tuvo, que igual lo entendió”.

Mica Riera como Fabiana Cantilo

Al mismo tiempo, Riera se sinceró y mostró su lado más fanático al contar cuál es su canción favorita de la cantante: “Cuando era chica escuchaba música de ella, prendías la radio, se escuchaban sus canciones. Y cuando volví a escucharla ahora, la mitad de sus canciones ya las conocía. Y las nuevas fueron un encontronazo que tuve porque no las conocía. Creo que mi canción preferida de Fabi es de sus últimos discos, ‘Tiro de Gracia’, del álbum, Cuna de Piedra”. Por último, la joven reflexionó sobre los efectos que tuvo la serie en sus protagonistas, tanto los actores como las personalidades de Páez y Cantilo: “Además de disfrutarlo y todo, la serie la volvió a posicionar (a Fabiana) en boca de un montón de personas que la adoran. Y volvió a estar ahí, ahora está a full grabando, haciendo shows”.