Fito Páez celebró el cumpleaños de Fabiana Cantilo de una manera romántica: fotos exclusivas y un mensaje especial

Las conmovedoras palabras de Fito Páez a Fabiana Cantilo por su cumpleaños

“Feliz cumple Fabi, tesoro de mi vida! Tu corazón tan noble, tu voz de terciopelo y tu fuerza inquebrantable contra toda la maldad en este mundo me hace amarte cada día más! Gracias a la vida por nuestra Fabi universal”, le escribió Fito Páez a su exnovia y amiga, Fabiana Cantilo con motivo del día de su cumpleaños. La historia de amor entre ellos lleva más de tres décadas. Todo se inició cuando el cantante rosarino entabló relación con su ídolo, Charly García, y allí conoció a Fabi, que tenía un affaire con el número uno del rock argentino.

La relación entre Fito y Fabi duró seis tormentosos años, según ellos mismos describen sobre aquellos años. Entre la pasión, las giras, la música y algunos excesos, los músicos se convirtieron en una de las parejas más explosivas de la segunda mitad de los años 80. Hasta que un día llegó a su fin. Entonces vinieron canciones dedicadas a uno y a otro, hasta que cada uno tomó su rumbo sentimental. Fito se enamoró de Cecilia Roth y llegaron sus dos grandes éxitos, “El amor después del amor” y “Circo Beat”.

Fito Páez homenajeó a Fabiana Cantilo el día de su cumpleaños (Instagram)

Ya con más de treinta años desde que iniciaron su romance, los artistas se siguen eligiendo como amigos. Y el amor perdura a lo largo del tiempo. Tanto es así que Cantilo tuvo una participación destacada en la biopic del músico, El amor después del amor. Sin embargo, ella tuvo una crítica apenas la vio. Primero aseguró que se “mezclaron todos los tiempos”. Y luego contó que ella, además de ser novia de Fito Páez, también tenía una vida.

Sin embargo, con el correr de los días, le fue bajando el tono a sus comentarios. En los primeros videos, Cantilo había mencionado que “la serie habla por sí sola” y que no iba a dar su opinión porque “es muy fuerte todo”. De inmediato, sus declaraciones se viralizaron, pero luego la cantante aseguró que no lo hizo de mala manera y mucho menos enojada.

“Seres, no estoy enojada (risas)”, comenzó diciendo la cantante con un filtro que coloreaba sus mejillas. Luego estalló en una carcajada. “Ay Dios, se entendió todo mal”, detalló. “Qué lindo sol, qué lindo día, qué lindo todo”, expresó y para ser aún más clara, agregó: “A veces mi tono es medio raro, pero estoy muy feliz con todo, chicos. Con mi vida, con estar limpia desde hace diez años y cinco meses, con Fito, con la serie de Fito. En fin, así es la vida. Hay que tener cuidado con lo que se dice”. Antes de concluir su mensaje, lanzó un beso a la cámara y apuntó: “Paz y amor, viejo”.

Al mismo tiempo, Fabi publicó un video en su cuenta de Instagram para, según ella, contar la verdad de su relación con el rosarino. “Antes de ir a girar por Europa, les dejo la posta”, escribió la cantante en una publicación en las redes, donde se podía ver una serie de fotos y videos -tanto arriba como abajo del escenario- que retrataron el romance que los unió durante los ‘80. Para completar el mensaje, las imágenes estuvieron acompañadas por el tema “Dinosaurito”, que retrata desde su óptica el vínculo con el cantante. “Ganamos batallas heavy metal contra el mal, tan jóvenes, tristes, valientes. Tan brillantes, sin saber. Remando la eterna tormenta de los tiempos del amor”, describe el tema lanzado en el año 2019, parte del disco Cuna de piedra.

Según sus seguidores, la serie no hizo más que reavivar la llama que los unió. En otro de sus posteos, Cantilo había dejado otro mensaje: “Cada vez que pienso en vos, fue amor”, parafraseando la letra de la canción del rosarino dedicada a ella. Esa misma imagen había sido compartida hace apenas un par de años por Páez, al momento de saludar por su cumpleaños a su antiguo amor. Incluso, lo acompañó con un texto que hasta el momento permanecía inédito, el tema Encuentros cercanos”, que detalla cómo fue el comienzo de la historia de amor entre ambos y que Fito incluyó en su placa Los años salvajes.