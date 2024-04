El padre de Camila Homs quiere llevar a Rodrigo de Paul a la Justicia por presunto maltrato a su hija

Horacio Homs llevaria a la Justicia a Rodrigo de Paul por presunto maltrato a su hija

A días del lanzamiento del disco de Tini Stoessel, las palabras de la cantante siguen retumbando en el ambiente. Es que el álbum de la joven volvió a poner en escena el conflicto con Camila Homs y Rodrigo de Paul. Como si fuera poco, ahora se sumó el padre de la modelo, quien volvió a arremeter contra el futbolista.

Según reveló Ángel de Brito en LAM (América), Horacio Homs llevaría a la Justicia a Rodrigo de Paul por presunto maltrato de su hija. Tal como explicó el conductor del ciclo, todo habría comenzado luego de que el futbolista le hiciera un reproche a su hija. “Lo que dice particularmente el padre de Camila es que lo van a llevar a la Justicia a De Paul si la sigue maltratando”, comenzó explicando el comunicador.

Luego, de Brito continuó: “Evidentemente hubo un nuevo llamado o algún mensaje o algo que le llegó a Camila para que el padre diga esto. Él sostiene que el maltrato es en privado”. La reacción de Horacio Homs se habría producido luego de que el jugador del Atlético de Madrid hiciera un posteo en Instagram, dedicado a Tini Stoessel, donde parecía criticarlo.

La guerra interna dentro del clan Homs

A partir de entonces, el padre de la modelo volvió a cruzar a su exyerno mediante una story de Instagram. “Mi admiración a mi hija Camila es porque a pesar de que fue engañada y maltratada durante tantos años, siempre la prioridad fueron sus hijos, no solo respetándolos, sino también cuidándolos, mimándolos y estando presente todos los días de su vida, no cada 6 meses. La prioridad siempre fueron ellos y no su pareja”, escribió.

“Ellos el día de mañana estarán orgullosos de su mamá y su familia ya que fueron los que estuvieron en los momentos más difíciles, siempre trabajando duro, pero trabajando de verdad”, aseguró en su descargo. “Podría decir tantas cosas más de los que permanentemente quieren figurar al lado de figuras internacionales, pero mejor permanecer así. ¡Ya me da lástima!”, arrojó.

Como si fuera poco, Horacio Homs tuvo palabras para José Sosa, la actual pareja de su hija. “Gracias José por sacar a Cami adelante, por cuidar a mis nietos como un verdadero padre, por tener las pelotas que tenés para hablarme siempre de frente, no como otros que no se animan y temen que saque más basura debajo de la alfombra”, expresó.

Tras el lanzamiento del disco de Tini Stoessel, volvió a surgir el conflicto entre la cantante, Camila Homs y Rodrigo De Paul

La fuerte frase del padre de la modelo parecería estar conectada con la que utilizó el jugador de la Selección, luego de que su exsuegro se metió en el ciclo de Ángel de Brito con el romance que tuvo con Tini. “Esa relación comenzó cuando mi hija estaba embarazada”, había dicho Horacio. Del otro lado, De Paul se defendió desde una story en redes sociales: “Cuando Bauti estaba en la panza, yo estaba encerrado en Italia porque había una pandemia y de ahí al predio de Ezeiza 50 días para ganar la Copa América”.

Esta situación habría provocado el enojo del jugador, razón por la cual habría cruzado nuevamente a su expareja. “La debe haber llamado y la debe haber put..por el padre. Le debe haber dicho ‘para que tu papá sale a hablar si ahora estamos bien’”, expresó Ángel de Brito.