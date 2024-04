Tom Selleck adelantó parte de su autobiografía

Durante su carrera, Tom Selleck actuó en 48 producciones, contando películas y series (Getty)

Tom Selleck, reconocido actor de Hollywood y estrella de larga data en la industria del entretenimiento, ha ofrecido una entrevista exclusiva a la revista People donde habla abiertamente sobre su vida personal y su carrera. Adelanta contenido de su futura autobiografía titulada “You never know”, cuyo lanzamiento está previsto para el 7 de mayo. La conversación abarca desde sus inicios en la actuación hasta los desafíos de mantener su rancho en California, afectado por severas sequías.

La carrera de Selleck, que abarca más de cinco décadas, evidencia su capacidad de adaptarse a los cambios en la industria. Además de ser una figura prominente en pantalla, el actor ha dedicado tiempo a su pasión por la jardinería, lo que le ha proporcionado un significado especial fuera del mundo del espectáculo. Esta afición por la naturaleza y su meticulosidad en el cuidado de las flores son aspectos menos conocidos de su vida. “Las he plantado durante años y florecen en ciclos”, explica. “Cuando hace más frío, uno de ellos germinó y luego otro. Sé que suena estúpido, pero simplemente los veo crecer”, cuenta el actor a People

Desde que adquirió su propiedad en el condado de Ventura, California, en 1988, Selleck ha enfrentado numerosos desafíos, incluida la destrucción de sus cultivos y la pérdida de árboles centenarios a causa de la sequía. Estas experiencias han marcado profundamente al actor, quien a sus 79 años, sigue comprometido con la preservación de su entorno y la adaptación a las adversidades climáticas.

Tom Selleck revela en su autobiografía “You Never Know” las curiosidades de su trayectoria no planeada hacia la fama, desde sus primeros pasos accidentales en la actuación hasta convertirse en un nombre reconocido en Hollywood. Programada para lanzarse el 7 de mayo, la obra que le tomó cuatro años completar y fue escrita a mano, profundiza en las altas y bajas de su carrera, destacando la importancia de la perseverancia en el ámbito competitivo del entretenimiento.

Tom Selleck en la película Indiana Jones

Originariamente, Selleck no aspiraba a entrar en el mundo del espectáculo. Sus ambiciones estaban puestas en graduarse en la carrera de Negocios en la Universidad del Sur de California. Sin embargo, una invitación de sus amigos a participar en el programa televisivo “The Dating Game” cambió el curso de su vida. Este evento fortuito le abrió las puertas a su primer comercial para Pepsi, donde interpretó a un jugador de básquet, deporte que practicaba y disfrutaba en la universidad. Su actuación capturó la atención de la cadena Fox, marcando el inicio de su exitosa carrera. “Es realmente la historia de una carrera accidental. No sabía actuar”, mencionó Selleck en una entrevista concedida a la revista People.

El actor tuvo un aspecto controvertido de su vida personal. En 2015, él y su esposa enfrentaron una demanda por parte del Distrito Municipal de Agua de Calleguas, acusados de robar agua durante uno de los periodos de sequía más severos en California. Se alega que un camión fue visto extrayendo agua ilegalmente para su granja de paltas en varias ocasiones durante las sequías de 2013 y 2014. El distrito había emitido previamente una carta de queja y desistimiento que el actor no acató, lo que llevó a la intervención de un tribunal y a una demanda por los 21.000 dólares gastados en la investigación.

Tom Selleck actuó en muchas producciones conocidas como Indiana Jones, Killers, Friends, Magnum, entre otras. Hoy en día continúa su legado en el drama policial Blue Bloods, en el que interpreta un personaje de un jefe de policía de Nueva York, siendo su decimotercera temporada de la serie. Toda una experiencia formidable del reconocido actor a los 79 años.