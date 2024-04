‘Indiana Jones y el Dial del Destino’ implicó una pérdida para Disney debido a su bajo rendimiento en taquilla

Indy, el personaje de Harrison Ford, cierra su recorrido cinematográfico con una despedida épica. (Créditos: Disney+)

La industria cinematográfica actual se encuentra inmersa en una tendencia predominante hacia los remakes y las secuelas. Durante el año 2023, fue lanzada a los cines Indiana Jones y el Dial del Destino (Indiana Jones and the Dial of Destiny), la quinta entrega de una de las franquicias más icónicas y queridas del cine, que sigue las aventuras del arqueólogo Indiana Jones. Sin embargo, este último lanzamiento no logró satisfacer las expectativas del estudio.

Forbes reveló recientemente las pérdidas financieras que Disney ha experimentado debido a esta última entrega de esta saga. Según los informes, el presupuesto total de la producción ascendió a 387,2 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 79 millones de dólares se destinaron a los costos de postproducción y al rejuvenecimiento digital de Harrison Ford. Lamentablemente, la taquilla no pudo superar los 384 millones de dólares.

Es importante considerar dos aspectos fundamentales. Por un lado, los cines retienen un porcentaje de la taquilla, y por otro lado, el presupuesto no incluye los gastos relacionados con la comercialización y la publicidad de la película. Se estima que la empresa del ratón sufrió una pérdida aproximada de 134,2 millones de dólares en la realización del filme.

Indiana Jones y el dial del destino (Disney)

La saga de Indiana Jones comenzó en 1981 con Indiana Jones y los cazadores del arca perdida (Raiders of the Lost Ark), dirigida por Steven Spielberg (Rescatando al soldado Ryan), y continuó con Indiana Jones y el templo de la perdición (Indiana Jones and the Temple of Doom - 1984), Indiana Jones y la última cruzada (Indiana Jones and the Last Crusade - 1989) e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull - 2008).

Indiana Jones y el Dial del Destino, disponible en Disney+, se presenta como la gran aventura final de Indiana Jones. En esta ocasión, seguimos al arqueólogo y profesor universitario que está a punto de jubilarse y debe enfrentarse nuevamente a nazis y a la búsqueda de objetos místicos, con la ayuda de su sobrina, interpretada por Phoebe Waller-Bridge (Fleabag).