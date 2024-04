Roberto García Moritán dio a conocer su secreto para conquistar a Pampita

El empresario habló sobre su estrategia para enamorar a su esposa (Video: Rumis - La Casa)

Enamorado como el primer día, Roberto García Moritán se refirió a los comienzos de su relación con Carolina Pampita Ardohain. Lejos de haber sido un comienzo normal, el empresario reveló cuál fue el truco bajo su manga que logró conquistarla. “Le mandé fotos de comida”, aseguró el marido de la modelo.

Este miércoles, el político se sentó en la mesa del equipo de Rumis (La Casa) y recordó cómo fueron los comienzos de su romance con su mujer. “En el momento en que empezamos a conversar, yo me iba a Lima, Perú, y ella a España por unas vacaciones con los chicos, por lo que hubo un mes en el que nos hablamos por mensajes”, explicó ante la mirada de los presentes en la mirada de los presentes. Esto despertó la curiosidad de Lizardo Ponce, quien le consultó el contenido de la primera de sus tantas conversaciones.

Roberto García Moritán y Pampita

“Le mandé fotos de comidas, cualquier cosa. Ella me reconoció que era cualquiera y no entendía a dónde iba eso”, respondió tímidamente. Estalladas de la risa a los costados de la mesa, no dudaron en consultarle el contexto de los mensajes y cómo llegaron a entablar conversación. “Teníamos una amiga en común, nos presentó y pasó los contactos. Yo estaba en un evento de gastronomía en Perú, para mí era compartir lo que estaba viviendo en el momento y lo estaba disfrutando”, sumó García Moritán mientras hablaba ante el micrófono del estudio. Además, señaló que esto dio a lugar a su primera cita, en la cual aseguró que le cocinó él mismo.

“¿Cuál es tu especialidad?”, le consultó Lolita Latorre ante la mención de que le cocinó a la modelo en la primera cita que compartieron, hace más de cinco años. Sin dar muchas vueltas, el empresario le reconoció a los presentes en el estudio y dijo: “Te diría que tengo pocas, pero algunas pastas, salsas”.

El marido de la modelo dio detalles de su relación con su hija de 17 años (Video: Rumis - La Casa)

Por otro lado, el marido de Pampita habló sobre la conocida foto de ambos que terminó por confirmar su relación entre los medios. “Yo me acuerdo de la primera foto porque yo estaba haciendo un programa que, bueno, era Gossip, y hablábamos d y los hizo estallar de risa. los medios y qué sé yo. ¿Hay una foto en el espejo que después no me acuerdo si se había borrado, qué era todo? ¿No se le escapó?”, le consultó Sol Pérez mientras lo miraba desde la otra punta de la mesa. “Se escapó real”, confirmó el hombre, entre risas, al recordar la metida de pata que protagonizó con su mujer.

“Era un juego entre los dos, desafiándonos y coqueteando con la adrenalina de mandar una foto provocadora, se nos escapó. Cuando la bajamos, al ritmo del interés que genera Caro, ya estaba en todos los portales”, aseguró Roberto sobre esa anécdota. En esa misma línea, sumó: “De esa foto a hoy pasaron cinco años y pasaron muchas cosas. Caro en un momento me agarró y me dijo ‘si vamos a estar juntos y a hacer este proyecto, acostúmbrate a la cámara’”.

Ante la consulta del equipo sobre su incomodidad ante las cámaras, la pareja de la modelo tuvo reconocer que todavía no está acostumbrado. Avergonzado, le confesó al equipo del programa lo que hizo en una de sus primeras salidas con Pampita y loz hizo estallar de risa. “Una de las primeras salidas públicas me sentí tan intimidado por las cámaras y los programas de chismes que me escondí. En un momento me crucé con un amigo y le dije: ‘Sácame de acá, por favor’”, explicó mientras lo miraban los participantes del ciclo.

Roberto García Moritán se sinceró sobre su relación con su hija Delfina

De su relación anterior, el empresario tiene una hija, con quien mantiene una relación bastante estrecha que no ha cambiado tras su matrimonio con la modelo. “Es tan responsable, tan inteligente. Ha sabido siempre tomar tan bien sus decisiones que eso me da un poco de tranquilidad”, aseguró en la emisión del programa de este miércoles. Pero nada lo preparó para el momento en que se pusiera en pareja, por lo que adelantó la prueba que deberá afrontarse como padre y suegro en su siguiente evento familiar.

“Este fin de semana es la gran prueba. Te diría Cachete, que me tiene un poco preocupado. Mis padres cumplen 50 años de casados y nos vamos todos el fin de semana a un lugar a disfrutarlo, a celebrarlo en familia. Segundo se llama y él viene con nosotros. No sé cómo administrar ese tema”, le comentó, entre risas, a Cachete Sierra sobre el noviazgo de su hija con joven llamado Segundo. Desde el otro lado del estudio, le consultó a Roberto hace cuánto tiempo con su novio, a lo cual explicó que aproximadamente seis meses.

Pampita y Roberto García Moritán

“Hace poquito”, sumó el invitado, quien se convirtió en el blanco de bromas del actor argentino. “Seis meses. Te casaste en seis meses”, lanzó en referencia al tiempo que le llevó ir al altar con Pampita. “Ah, vos sos un amigo”, contestó en un intento de finalizar el tema de la conversación.

Sin embargo, la relación de su hija continuó siendo el foco de la charla. Interesado por saber cómo se maneja como padre ante la relación con la menor, Lizardo Porce le consultó cómo se maneja. “Estoy empezando a tratar de tener algunas, qué sé yo. A mí siempre como como hombre con ella me costó un poco más, Para mí era más fácil, pero estoy aprendiendo de a poco. ¿Tiene algún consejo? No, no, una sugerencia”, consultó en un intento de conseguir ayuda en la crianza de la joven.