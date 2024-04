Flor Vigna y Juli Puente, a las patadas y piñas como heroínas de acción: “Juntas es mejor”

Flor Vigna y Julieta Puente protagonizar escenas de pelea en un video de "Puedo solita" (Video: Instagram)

La carrera de Flor Vigna en la música continúa en ascenso, enfocada en sus nuevos temas, en realizar giras y en seguir creciendo en la faceta que sacó a relucir el último tiempo. Hace unas semanas la cantante lanzó “Puedo solita”, canción que compuso después de su separación de Luciano Castro y ahora presentó un video con Juli Puente.

Flor compartió en sus redes una producción especial que realizó en el Centro Cultural Dardo Rocha de La Plata donde se animó junto a la influencer a protagonizar escenas de acción donde aparecen peleando con un grupo de varones y repartiendo puñetazos y patadas.

Encanta por el resultado, la actriz compartió su felicidad por el lanzamiento. “Escena de acción. Podemos solitas, pero juntas es mejor”, escribió, mientras le dedicaba palabras elogiosas a la creadora del Cardio de la felicidad. “Qué mujer poderosa sos. El verdadero lanzame a los lobos y me verás liderando la manada”, aseguró, junto al video donde se enfrentan con varios hombres, en escenas de pelea que fueron coreografiadas por especialistas que las prepararon para que el enfrentamiento se vea real.

Juli Puente protagonizó junto a Flor Vigna escenas de acción para un nuevo video de "Puedo solita" (Foto: Instagram)

La canción llega luego de que Fernanda Iglesias contó en LAM cómo habría sido la dura charla que tuvo la expareja tras decidir tomar caminos separados. “Tuvieron un encuentro después de la última vez que se vieron que fue en enero. Cuando se dejaron de ver, él se fue a hacer su obra de teatro y ella a hacer su introspección al Sur”, informó. “Él fue a la casa de ella para llevarse sus cosas. Fue un momento terrible. Hablé con Flor hoy y me dijo ‘lloramos mucho, yo lo quiero mucho a él, pero no estoy para volver’. Parece que él quiere volver. Luciano querría volver, pero ella no. Ella me lo dijo”, reveló la periodista del ciclo que conduce Ángel de Brito.

Hace menos de un mes Flor presentó la canción, donde muestra su lado más sensible llorando luego de la ruptura con el actor y cómo inició un camino para comenzar a sanar las heridas. “El video muestra un poco del proceso personal vivido en estos últimos tiempos. Ojala la letra y la vibra les haga transformar todo lo malo a bueno”, contaba, sobre el tema donde se abrió sobre sus momentos de oscuridad.

Flor Vigna, a las patadas y piñas en el Centro Cultural Dardo Rocha con Juli Puente (Foto: Instagram)

“Yo creo que todos tenemos esos momentos que nos sentimos morir. Y tal una vez una parte nuestra tenga que morir para que una mejor renazca”, escribió en aquel momento. Después de sus imágenes llorando, mostró el cambio que hizo y que la ayudó a salir adelante y enfocarse en su música como retomar sus entrenamientos, juntó fuerza, energía y convocó a sus amigos para que la acompañasen al sur para trabajar en su nuevo proyecto.

“Llámenme loca, pero no me voy a quedar llorando. Porque dicen que no somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con eso que nos pasa. Así que agarré todo lo feo que me estaba pasando, a mis amigos, y nos fuimos al sur para transformarlo en música”, contó, al mostrar las imágenes que hoy forman parte del backstage de la promoción de su último tema.

“Qué puedo solita, tú me enseñaste a duras penas que puedo sola / Que si soy fuerte, transformo en gloria lo que es derrota / Seco mis lágrimas y sigo aunque esté rota”, comienza entonando la cantante con una letra que suena a himno de autosuperación. “Qué puedo solita, aunque el fantasma de tus besos me persiga / aunque las noches sean pesadas sin tus caricias / Yo te amé tanto que abandoné toda mi vida”, canta.