Furia se hartó de Coty Romero y denunció una ‘injusticia’ en Gran Hermano

Furia dejó en claro lo injusta que le parece el regreso de la correntina al reality (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

La casa de Gran Hermano 2023 (Telefe) está al borde del estallido tras la llegada de Coty Romero. Los participantes no pueden ocultar su molestia, en especial Furia. Decidida a ganar la competencia, la jugadora no se lo pensó dos veces al intentar sacarla del certamen, lo que volvió a intentar al denunciar la injusta situación que viven.

“A la chica nueva que tiene 3.1 millones de seguidores, gente, esto es injusto”, lanzó Juliana mientras se encontraba en el patio de la casa. Junto a ella se encontraba Mauro, quien no pudo evitar asentir como apoyo a sus dichos. “Esto es injusto, ¡sáquenla! Es injusto. Es divina, pero es injusto, es hermosa, pero es injusto, ¡basta!”, volvió a repetir la doble de riesgo, quien desde el primer momento en que vio a la correntina no ocultó su desagrado.

En la otra punta del sector externo de la casa estaba Virginia, quien también se sumó a la conversación. Por primera vez, la comediante se mostró a favor de la deportista de alto riesgo. “Opino igual en este caso. Coincido totalmente”, expresó mientras se ejercitaba en la caminadora. A esto se le sumó la pareja de Juliana, quien repitió que se trataba de una injusticia que volviera una participante de la edición pasada del reality.

“Es buenísimo, pero es injusto”, volvió a lanzar, a los gritos, a pocas horas de llevarse a cabo la gala de eliminación. A diferencia de las previas, en esta se enfrentarán a un duelo por el voto positivo. Los fanáticos de las jóvenes representan un fuerte número a la hora de contabilizarse los votos, por lo que harán hasta lo imposible para que permanezcan una semana más en la casa más famosa del país.

Furia reveló su plan para sacar a Coty Romero de Gran Hermano (Video: Gran Hermanov -Telefe/DGO)

Cabe mencionar que la mala relación entre Furia y Coty se dio desde el primer momento en que cruzaron miradas. Lejos de alegrarse por el ingreso de un integrante más, la muchacha le confesó a Emmanuel que le molestó mucho la decisión de la producción. Además, no dudó en tildarla de maleducada, ya que afirmó que ni siquiera la miró a los ojos cuando se presentó. “Lo hicieron a propósito”, señaló la jugadora tras alejarse de la exparticipante para hablar con el estilista cordobés.

“Hubieran traído a alguien más piola, ¿para qué traen a esta chica pobre que no entiende nada. Me hace como desprecio, ¿esa es la jugada?”, sumó ante la mirada del peluquero, quien coincidió con ella. Su enojo estuvo lejos de disiparse, por lo que puso en marcha su estrategia para eliminarla del juego. A punto de estallar de la ira, Furia dio a conocer cómo empezó su plan: “Yo no le dejo que tome nada, ni que pase un buen momento”.

En esa misma línea, la participante de Gran Hermano sumó: “Ya le dije ‘traicionera’, se la tiro, que la pase como el ojete, ¿qué hace acá? ¿con quién viene a jugar? Que juegue sola, se ve todo, cariño. Por eso me encanta a dónde fue a parar, al lado de Zoe”. Las palabras de la favorita de esta edición dejaron en claro sus deseos de arrasar con ella, en especial en medio de las últimas etapas del reality.

Por su parte, Coty parece que tampoco va a dar el brazo a torcer y dejó ver sus habilidades al manipular a los participantes. Tras su fallido desempeño en la edición pasada, la correntina ha intentado aprovechar el Golden Ticket, que le dio la oportunidad de entrar a casa, para darlo todo de sí misma. Y, una vez más, usará hasta su último recurso para salirse con la suya entre los competidores.