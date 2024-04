Alfa de Gran Hermano disfrutó del TC 2000 tras su internación: “Vine a encontrarme con amigos”

Alfa reapareció en público en el Autódromo de Buenos Aires tras su internación

Hace dos semanas la salud de Alfa, el exparticipante del reality que había ingresado a Gran Hermano 2023 para caldear la casa, generaba preocupación luego de una resonante salida del juego. Hoy, lejos de las polémicas y concentrado en recuperarse, se refugia en dos de sus pasiones: los fierros y los amigos, según contó a Teleshow.

El empresario fue captado por los fanáticos de las carreras de autos en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires en donde estuvo para disfrutar del TC 2000. Allí, casi como si fuera uno de los corredores del día, se tomó selfies con todo el mundo, lo filmaron y él mismo realizó un vivo para Instagram mostrándose de buen humor, rodeada de la gente que lo quiere, como si fuera uno de los pilotos.

Alfa de Gran Hermano disfrutó del TC 2000 junto a amigos

“Acá vine a encontrarme con amigos como Ángel Guerra, Tito Bessone, Gustavo Der Ohanessian que son amigos de toda la vida, como yo contaba en la casa. Desde los 20 años que los conozco. Así que disfrutando con ellos en lo que es para mí el templo del automovilismo, acá en el Autódromo de Buenos Aires”, aseguró Walter a Teleshow, mientras intercambiaba bromas y anécdotas con ellos en sus redes.

Alfa se tomó selfies con los fanáticos del TC 2000

“A este autódromo entré por primera vez a los diez años. Recién estamos hablando con Angelito de cuando Carlos Reutemann corría con el Brabham BT44B”, contó, sobre los recuerdos que tienen, mientras destacaba y agradecía la preocupación que despertó su estado de salud.

Hace pocos días en una nota con LAM el exparticipante del reality había hablado de los problemas de salud que lo llevaron del reality de Telefe a una internación. “Fue una subidita de presión, algo normal, tranqui. Ya está, todo superado, solo fue presión y está todo perfecto. Hay Alfa para rato, me van a tener que bancar mucho tiempo”, comentó. “Fue una subida de presión complicada por una pequeña arritmia, pero nada por lo que preocuparse”, señaló.

Allí también se refirió a las peleas que mantuvo en su breve pero mediático paso por la temporada de este año. “Fue un cúmulo de cosas. A mí Ariel no me gusta en ningún lado, simple”, se sinceró, cuando le preguntaron si el ingreso de Ariel Ansaldo, con quien está peleadísimo, tuvo que ver en el problema de salud que tuvo. También expresó sus diferencias sobre la edición actual en comparación con la que participó.

Alfa de Gran Hermano estuvo en el TC 2000 en el Autódromo de Buenos Aires

“Es otra cosa, es otro programa, no es el mismo que el nuestro. No me gustó para nada, aparte mucha agresión, mucho quilombo, mucha puteada, y esta Catalina que se cree la dueña del mundo. Pero yo no voy a sacar a nadie, la gente sola la va a sacar”, expresó, unas horas antes que se la participante sea una vez más eliminada por la gente, en un duelo telefónico con Furia.

Agradecido por volver a la rutina que tiene, en donde sus amigos y sus salidas tienen un lugar central, Alfa había dialogado con Teleshow apenas salió de la clínica luego de su internación.

“Ya estoy en casa. El tema de la presión lo controlaron, queda ahora el tema de la arritmia”, se sinceró, mientras detallaba el crudo episodio que vivió durante su internación en la clínica de San Isidro, donde tuvo que ser asistido. “Me hicieron tres electroshocks y no lo pudieron controlar. Así que vamos a ver cómo sigue, nada más”, había dicho en aquel momento. Hoy, a menos de dos semanas de salir de la clínica, prefiere refugiarse en sus seres queridos, como su hija y su nieta, sus amigos de toda la vida e incluso, Romina Uhrig con quien entabló una gran amistad que trascendió el reality show.