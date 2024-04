Así fue el debut de Lizy Tagliani en La Peña de Morfi: entre risas, música y un emotivo recuerdo a Gerardo Rozín

Asi fue el comienzo de Lizy Tagliani en su debut en La Pena de Morfi (Video: La Peña de Morfi, Telefe)

Este domingo, La Peña de Morfi dio inicio a su novena temporada. El ciclo de Telefe, que creó e inició el recordado Gerardo Rozín, tuvo varios conductores luego de la muerte del productor y periodista, el 11 de marzo de 2022. En esta oportunidad, la encargada de ponerse al frente del programa de música y entrevistas fue Lizy Tagliani, acompañada por Diego Leuco, quien ya estuvo en las emisiones anteriores.

Este comienzo se vivió con mucha expectativa, tanto por parte de sus conductores como por el público que, domingo tras domingo, espera los reportajes, las recetas de cocina y sobre todo, los shows musicales de los más reconocidos representantes de la industria. Con saltos y la tradicional canción de apertura del ciclo, entraron Diego, los cocineros y el resto del staff. “¡Bienvenidos a la novena temporada, qué equipo espectacular!”, arrancó exclamando el periodista. “Y hay que presentarla a ella, ningún programa de la televisión puede decirle que no a semejante figura. Yo no sé si le caigo bien o le caigo mal”, bromeó Diego en el momento de recibir a su nueva compañera. “¡Bienvenida Lizy Tagliani!”, anunció mientras se veía a la presentadora entrar saltando al estudio con los brazos en alto. Con un look muy canchero e informal, apareció Lizy con una falda de jeans y una camisola larga bordada. Feliz y sonriente, lo primero que dijo al tomar el micrófono, con su clásico humor, dijo poniendo la voz bien grave: “A ver si nos ordenamos un poco”.

Entre las risas de todos, la comediante rompió el hielo. “Estoy feliz de incorporarme a este programón, un programa donde va a pasar de todo, literal, y sobre todo, van a pasar desastres”, avisó con una carcajada. “Con invitados de lujo, como Luck Ra”, informó al tiempo en que se veía un video del músico en la pantalla grande del estudio. “Luck Ra canta junto a Abel Pintos la nueva cortina del programa”, agregó Leuco. “Y hoy hay un homenaje de esos que nos vamos a acordar para toda la vida, especial homenaje, 55 años, de Los cuatro de Córdoba”, aseguró para integrar el folklore al ciclo que se basa fundamentalmente en visibilizar la música autóctona del país.

“Y también nos van a visitar La K’Onga. Y además, un amigo de la casa”, exclamó Lizy, quien le pidió a su compañero para que lo convenciera de ser la chica del videoclip: “Luciano Pereyra”. Luego, presentaron al streaming del ciclo, junto a Eleonora Perez Caressi, quien se acercó al frente con micrófono en mano a invitarlos a sumarse. “Hoy nos visitan ellas, que hace mucho que no dan una entrevista: ¡Las Trillizas de Oro!. Y quien también nos va a acompañar en La Peña este domingo es la señora Nancy Duplaá”, anunciaron a coro la pareja de conductores.

El emotivo recuerdo a Gerardo Rozin en La Pena de Morfi (Video: La Peña de Morfi, Telefe)

Al rato, luego de mostrar cómo preparaban unas sabrosas hamburguesas, Diego y Lizy pasaron a otro sector del programa. Con una decoración estilo campo, se pudo ver una barra antigua de madera con una heladera que se usaba en las pulperías, y un payador que comenzó a recitar varias estrofas con las secciones del programa. Así, el poeta le dio la bienvenida al streaming del ciclo, haciendo alusión a que no entendía bien de qué se trataba. Rodeado de música divertida y bailes, le dieron la bienvenida a “Domingo Chinchu”, un joven disfrazado de caballo.

Más adelante, en uno de los momentos más emotivos, presentaron a Los dos más uno, la banda que hizo popular Gerardo Rozín. “Cada rincón de este lugar fue pensado con mucho amor, que lo puso Gerardo, es imposible hacer este programa sin sentir esa impronta. Este escenario y este lugar es muy especial para todos”, comenzó diciendo la comediante. “La Peña de Morfi tiene que ver con mi infancia, con mis raíces y con enaltecer y honrar la memoria de Gerardo, quien creo yo, sigue latiendo en este espacio. Nosotros somos como anfitriones suyos”, dijo visiblemente emocionada.

“Así damos por inaugurado el Escenario Gerardo Rozín”, expresó Diego entre aplausos mostrando un cartel dorado con el nombre del recordado productor. “Nada mejor para homenajear a Gerardo que con música y con Los dos más uno, que él descubrió”. Cuando la banda terminó de cantar y un ballet de niños bailó las canciones folklóricas, Lizy abrazó a una de las niñas y le agradeció por su actuación. “Siempre que recordemos a nuestras personas queridas ellas van a estar entre nosotros”, afirmó.