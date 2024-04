Cuáles son los artistas que llegarán a Argentina este 2024

Keane, Residente, Justin Quiles y Jonas Brothers son algunos de los nombres asegurados para el presente 2024

Durante el transcurso del año, al menos siete individuos y grupos de renombre mundial tendrán conciertos en el país. El regreso de los Jonas Brothers, la visita de David Bisbal y una variedad de géneros que incluye rock, reggaeton y urbano latino dan clima en el marco de giras y aniversarios.

Los shows más próximos

Los hermanos oriundos de Nueva Jersey han estado en Argentina en 2011 y 2013

En términos de calendario, el de mayor cercanía tendrá como partícipes a los Jonas Brothers: el trío de hermanos integrado por Nick, Kevin y Joe reaparecerá en los escenarios en el mismo Movistar Arena los días 25, 26 y 27 de abril para brindar su primer show en territorio local desde 2013, cuando se presentaron en Ferro. Precisamente, este último año coincide con el de su separación como grupo, reintegrándose en 2019. Con las dos primeras fechas agotadas, se siguen vendiendo tickets para la tercera.

La artista que compartirá días y hasta ciudad de presentación es la cantante colombiana Karol G, quien podría convertirse en la primera mujer latina en ocupar el puesto número uno en el Billboard anglo. Oriunda de Medellín, tendrá aparición en el estadio de Vélez Sarsfield tanto el 26 como 27 del presente mes. La segunda fecha sigue en venta.

Karol G tendrá concierto en el Estadio José Amalfitani. (Instagram/@karolg)

Por su parte, quien continuará con la seguidilla de recitales a partir del siguiente mes es Justin Quiles. El trapero estadounidense de ascendencia puertorriqueña arribará en el ámbito de su recorrido por Latinoamérica el 22 de mayo, también en el Movistar Arena presentando “La Esencia de J Qui”. Las localidades para observar al nacido en la ciudad de Bridgeport se pueden encontrar en el sitio del estadio cubierto ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. Quiles ha realizado colaboraciones con artistas argentinos como Duki y Bizarrap.

El cantante de 34 años brindará su show en mayo. (EFE/Mariscal)

Presencias confirmadas

Entre las novedades más importantes se encuentra Keane, el grupo de rock alternativo que en 2025 cumplirá 30 años de forma ininterrumpida y que regresa al país para conmemorar los 20 años del álbum “Hopes and Fears”. Lanzado en 2004, contiene las canciones “Somewhere Only We Know” y “Everybody’s Changing”, dos de sus éxitos preponderantes. Con fecha de presentación para el 14 de noviembre en el mismo Movistar Arena. La banda estará presente también en Colombia.

El cuarteto volverá al país luego de cinco años para celebrar el 20 aniversario de su álbum debut, 'Hopes and Fears' (@keane/Instagram)

Allí también se presentará otra de las destacadas apariciones para este 2024. Estamos hablando de Niall Horan, ex-integrante de One Direction, banda musical de la que supieron formar parte nombres como Harry Styles, quien se presentó como solista en Argentina hacia finales de 2022 en el estadio de River Plate. Nacido en Irlanda, Horan estará en Buenos Aires el día 2 de octubre para luego recorrer Perú encabezando el tour Latin America 2024, donde estrenará el último de sus discos The Show, lanzado en 2023.

El cantante irlandés se presentará en el décimo mes del año (@NiallOfficial/X)

Para el mes de septiembre, es el ex vocalista del grupo Calle 13 quien se presente. Estamos hablando de René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, de marcada trayectoria en el rubro urbano latino. El cantautor puertorriqueño llega con dos funciones el 27 y 28 del noveno mes del año, también compartiendo estadio con el grupo Keane y Niall Horan.

Residente está entre los conciertos asegurados durante 2024 en Argentina.

Pese a haber agotado la fecha inicial, las entradas para su segundo recital se encuentran en el sitio web del complejo ubicado sobre la calle Humboldt. Residente es conocido además por su vínculo con la actriz argentina Soledad Fandiño, con quien supo compartir 4 años de relación hasta 2017.

Nacido en Almería, David Bisbal estará a finales de año en Buenos Aires.

Por último, quien estará en este mencionado escenario es el español David Bisbal. El almeriense estará recién el 21 de noviembre, aunque la venta para el día mencionado ya se encuentra activa.