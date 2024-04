Se filtraron los chats en los que Julieta Poggio habría pedido que bajaran a Coti Romero de algunos trabajos

Acusan a Juli Poggio de querer dejar sin trabajo a Coti Romero (Video: LAM)

Es de público conocimiento que las cosas no terminaron para nada bien entre Coti Romero y Julieta Poggio las dos exparticipantes de Gran Hermano quienes eran muy amigas y luego se pelearon. Una vez que el reality terminó cada una siguió su camino e hizo su propia carrera pero en las últimas horas trascendió una información de que esto no sería tan así.

Fue Santiago Sposato, el cronista de LAM quien reveló que Juli Poggio estaría intentando boicotear los trabajos de la correntina con diferentes marcas en redes sociales ya que cuenta con más de 2 millones y medio de seguidores en Instagram. “Hay un tema que es mucho más feo con respecto a Poggio que es lo que está pasando con varias marcas que llaman para trabajar a Coti Romero”, comenzó diciendo el periodista y sumó: ”Tengo individualizadas cuatro marcas, que no las voy a nombrar, que si trabajaban con Coti no trabajaban más con Juli, además de estilistas y maquilladores”.

“Ella no quiere que marcas que trabajen con ella trabajen con Coti Romero”, siguió. Si bien hasta ahora esto era solo un rumor, la teoría quedó ratificada luego de que se filtraran conversaciones entre una de las marcas y Julieta donde se deja en evidencia que esto era así. En los chats se lee como la actriz le pide a la dueña del emprendimiento que si trabajaban con la correntina ella se bajaba del arreglo.

La conversación de Juli Poggio con una emprendedora (Instagram)

En medio de estas denuncias cruzadas, seguidoras de Romero se dieron cuenta que Coti hace unos días había publicado un video en su cuenta de Tiktok cantando la nueva canción de María Becerra, Primer aviso, donde toma una frase del single y la modifica para apuntar contra su ex compañera Poggio: “Decime qué se siente que me mandes a bajar de todos los festivales (Coti escribió marcas en esa parte) pero me llamen igual. No me extraña de ustedes ese boicot barato. Si los tengo pisado’ hace rato”, dice la letra que Romero cambió.

La palabra de Coti Romero tras las denuncias contra Julieta Poggio

Juli Poggio y Coti Romero al principio del reality eran muy amigas pero con el tiempo se pelearon

A raíz de toda esta polémica Teleshow se comunicó con Coti quien confirmó que esto efectivamente pasó. “No quiero tocar más ese tema porque a mí me hizo muy mal en su momento. Yo he charlado con las marcas muchas veces y no es mentira, o sea, varias marcas me han dicho tipo: ‘La verdad es que mira no puedo trabajar con vos‘. Tengo hasta los audios, imagínate, pero nunca lo saqué a la luz porque no me interesaba quemar a nadie y porque soy creyente de que todo lo que das vuelve entonces traté de seguir mi camino desde abajo por más que me pasaba eso”, comenzó diciendo la exparticipante del Bailando 2023.

“Entonces decía: bueno, algún día Dios me va a ayudar, me va a devolver las cosas buenas que hice. entonces no quiero tocar mucho este tema. Me han escrito, te juro de todos lados y no contesté nada porque a mí me hace muy mal“, agregó la influencer angustiada.

Por su parte, Coti concluyó: “Hay muchas cosas que yo no puedo comentar entonces es al pedo y hay muchas cosas que estoy haciendo ahora para ir por otro lado tipo teatro, canto y esas cosas y no quiero más involucrarme en lo que es polémica. A mí en su momento me hizo muy mal y yo estaba en el Bailando. Ese es un lugar en donde se expone todo y ahora prefiero no tocar este tema. No es mentira lo que pasó, al contrario, pero para mí el trabajo sagrado entonces como yo no haría una cosa así, no lo entiendo”.