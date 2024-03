Adrián Suar cumple 56 años: entre el duelo por el cierre de Polka y el desafío de volver a trabajar con Griselda Siciliani

Adrián Suar

Su nombre, sin dudas, se relaciona con los medios y la industria del espectáculo en la Argentina. Es actor, productor, creador. Adrián Suar es un verdadero visionario.

Debutó en la actuación 43 años atrás, en 1981 y de inmediato supo que era lo suyo, que se dedicaría a eso el resto de su vida. Con el tiempo, ese potencial se convertiría también en una mente productora. Fue figura de inolvidables ficciones como Pelito, La Banda del Golden Rocket, Poliladron. Además de televisión, hizo teatro, series, y especiales. En 1994, llegó a la pantalla grande con Comodines, y desde entonces, la lista de películas protagonizadas es cada vez más extensa.

Sus producciones recibieron incontables premios, y él, de manera individual, también fue reconocido por su rol de actor: tiene en su haber tres premios Martín Fierro, dos Tato y otras dos estatuillas de Estrella de Mar.

El ¿fin? de una era

“Estoy transitando un duelo por el cierre de Polka, me tengo que reinventar”, aseguró Adrián Suar a Teleshow cuando habló del final de su histórica productora, después de 27 años generando exitosas ficciones que marcaron un antes y un después en la televisión argentina.

Por ese entonces, el hombre que este lunes cumple 56 años, aseguró que se trataba de un cierre momentáneo durante este 2024, y que tampoco tenía la certeza de saber cuándo volverá a producir una ficción nacional.

“La marca sigue”, ratificó y explicó que parte de los motivos por los que no volvió a hacer una tira diaria es porque “se necesita mucha inversión” y que en estos tiempos la situación económica del país no ayuda. “Fueron 27 años ininterrumpidos de la ficción diaria en la pantalla de canal Trece. También quiero esperar un tiempo para volver, aún no sé cuándo daré la próxima batalla”, indicó quien espera regresar con proyectos innovadores, como acostumbra a hacer. Además, para poder garantizar el empleo de quienes siempre estuvieron a su lado.

Nuevos proyectos

Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem estrenan "Felicidades" en mayo

Parte de esa reinvención de la que habló en la entrevista tiene que ver con la convocatoria que siempre recibe para volver a la actuación. Luego de haber actuado en series y películas, y de haber protagonizado la exitosa Inmaduros junto a Diego Peretti, Adrián Suar regresa a las tablas con una obra que lo tiene por demás entusiasmado. Es que además de compartir elenco con reconocidos y queridos colegas, lo hará junto a su exmujer Griselda Siciliani.

Los actores ya habían compartido proyectos, incluso se conocieron y enamoraron mientras grababan Sin Código, en 2005. Tuvieron una hija, llamada Margarita, y ocho años después de haber comenzado la relación decidieron ponerle fin. Por ese entonces, ambos aseguraron que fue en buenos términos y el tiempo los avaló. Jamás tuvieron un escándalo como expareja. Por el contrario, se mostraron unidos en cada evento familiar, escolar o cualquiera que requiera de su presencia para acompañar a la joven que en junio cumple 12 años.

De esta manera, El Chueco -como lo apodan cariñosamente desde hace años- estrenará el próximo 16 de mayo la obra Felicidades en el teatro El Nacional Sancor Seguros junto a Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem. Allí, los protagonistas (Suar y Siciliani) interpretarán a una pareja de exitosos abogados.

Backstage de "Felicidades" (Video: Prensa Felicidades)

La historia transcurre en el día del cumpleaños de ella, cuya organización quedó a cargo de él, aunque no sale como lo espera. Luego de cometer los mismos errores que en años anteriores, el matrimonio plantea la posibilidad de la separación. “Quizás no ayude demasiado que una vieja amiga del secundario de Felicitas (Jorgelina Aruzzi) y su excéntrico novio (Benjamín Vicuña) se presenten sin ser invitados, ni que por error Julián haya contratado a un médium (Peto Menahem) para amenizar la fiesta, ni que la casa donde viven parezca súbitamente tener vida propia”, promocionan sobre el guion.

“A lo largo de una noche frenética van a tener que librarse de mentiras, legados familiares y decidir si quieren seguir juntos o no. ¿Estamos todos atrapados en las vidas que hemos armado? ¿Es posible lograr ser felices antes de que sea demasiado tarde?”, agrega el anuncio de la obra que levanta el telón en mayo en la calle Corrientes, proyecto con el que Adrián Suar regresa al trabajo mientras sigue enfocado y pensando en el futuro de su histórica productora.