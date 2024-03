Quién es Mayte Rodríguez, la actriz chilena que se luce en la serie de Guillermo Coppola

Mayte Rodríguez y Juan Minujin, o Sophie y Guillermo en la serie de Star+

Desde su estreno hace menos de una semana, la biopic Coppola, el representante sigue dando tela para cortar y disparando diferentes hilos argumentativos. El combo que ofrece la miniserie de Star+ es irresistible. La vida de Guillermo Esteban Coppola, que si uno quisiera friccionarla perdería ante la real. La figura de Diego Armando Maradona como imán irresistible. Y las historias protagonizadas por el hombre de las canas eternas, y que involucran a poderosos del deporte naturalmente, pero también de la política, del espectáculo y del mundo empresarial.

El segundo episodio de la serie, ALERTA SPOILER, está centrado en la obsesión de Coppola (brillantemente interpretado por Juan Minujin) por una modelo que conoce en un desfile en Punta del Este y que presentan como Sophie, una joven nacida en Chile de ascendencia alemana. El representante queda obnubilado luego de verla desfilar y quiere sorprenderla con un ramo de flores, pero es rechazado.

Sin darse por vencido, acude a la ayuda de Karina Rabolini, amiga en común, para que le sirva como nexo. Luego de una serie de aventuras desopilantes, que incluyen una grúa para acercarse a su balcón y una lluvia de pétalos de rosa desde un helicóptero, Coppola logra su cometido y juntos viven un breve pero intenso romance.

Sophie en el desfile que obnubiló a Coppola

Más allá de estas excentricidades, la historia disparó los motores de búsqueda. Primero, para conocer la historia real detrás de la ficción que da cuenta de una joven que en realidad se llama Monique y es nacida en Alemania, cuando la Sophie de la ficción es chilena de raíces germanas. El famoso paraguas del parecido con la realidad y las coincidencias. El otro, para ver quien es la bella actriz que interpretó a la mujer con la que se obsesionó Guillermo Coppola.

Si bien su nombre es una revelación para el público argentino, la actriz y modelo tiene un largo recorrido del otro lado de la cordillera. Mayte Andrea Rodríguez Arregui nació en Santiago de Chile, tiene 35 años y es hija del director de telenovelas Oscar Rodríguez Gingis y de la actriz Carolina Arregui, por lo que los flashes del espectáculo la acompañan casi desde su nacimiento.

Debutó en televisión en Música libre, un clásico de la televisión trasandina en su última versión. En el ámbito de las series, tuvo una pequeña participación en BKN (2004) un gran éxito de temática juvenil, y participó en telenovelas como Infiltradas, Un diablo con ángel y Socias, la remake de la producción argentina de Polka. También tuvo un destacado camino en el modelaje, poniéndole el cuerpo a destacadas marcas.

Mayte creció en una familia de artistas y es toda una celebridad en su país

Además de su trabajo en todas estas áreas, Mayte tuvo una fuerte presencia en los medios a partir de sus romances con personalidades públicas. Entre 2011 y 2016 tuvo un vínculo con su colega chileno Tiago Correa, de quien se enamoró en el set de Infiltradas. Su explosión mediática se dio entre 2017 y 2018, con su relación con el futbolista Alexis Sánchez, una de las figuras de la época de oro del fútbol chileno.

Por entonces, su nombre apareció por primera vez en la prensa argentina y fue noticia de manera indirecta cuando su tía, Concepción Arregui Moreno, fue asesinada por su marido en Mendoza, en un femicidio que conmovió a ambos países. “Proteger a otro está en nuestro instinto. Protégete y denuncia la violencia. Física o verbal. Conciencia como país. Hombre deja de ser hombre al maltratar a una mujer. Con dolor te despedimos este día.. #niunamenos”, escribió la joven como despedida en sus redes”.

Mayte Rodríguez y Alexis Sanchez

La actriz y el futbolista vivía el romance soñado por todos al otro lado de la cordillera. Él la acompañó en este momento difícil y ella se instaló un tiempo en Manchester, donde el Niño Maravilla defendía los colores del United. Pero el cuento de hadas se terminó al poco tiempo, sin mayores explicaciones. “Te deseo lo mejor del mundo. Fue hermoso haberte conocido y compartir momentos lindos contigo, pero decidimos que cada uno siga su camino para buscar nuestros sueños”, escribió el futbolista. Con el tiempo se habló de infidelidades de parte del futbolista, que la modelo habría certificado con un detective secreto que le hizo marca personal a Sánchez, algo que nunca fue comprobado.

El siguiente romance mediático lo vivió con Diego Boneta, el actor que interpretó a Luis Miguel en la polémica biopic sobre El Sol de México. Se conocieron en 2019 en el Festival de Viña del Mar, en plena efervescencia de la serie de Netflix. Los rumores comenzaron semanas después, cuando se los vio en Cancún y se terminaron de confirmar en abril, cuando el padre de la modelo lo confirmó en una entrevista.

Grosby Group

Pese a ser dos caras bonitas y conocidas, se empeñaron en mantener su romance en el bajo perfil. Pero el plan se salió de control en septiembre de ese año, cuando los paparazzi los descubrieron de vacaciones en Río de Janeiro. Las fotos no tardaron en aparecer y el ojo crítico estuvo puesto en la silueta de Boneta, que se tomó las críticas con humor: “Me dio risa ver las fotos que salieron conmigo en traje de baño. Primera vez que me pongo un speedo en mi vida, en Brasil, y ese día sacaron como 110 fotos. Pensé que no iba salir. De lo único de lo que sí me di cuenta es que debo comer menos tacos”, expresó en su regreso a Monterrey.

Por entonces, se llegó a hablar de casamiento: “Como saben, siempre trato de mantener mi vida privada al margen. Estoy muy feliz”, dijo Boneta, apoderándose del comportamiento de Luismi y en sincronía con la postura de Mayte. Bastante tenían con la exposición propia para agregarle la suma de las partes. Pero lo que fue minando el romance fue la distancia física. Él pasaba mucho tiempo en Los Ángeles, ella en Santiago, algo que se hizo prolongado desde marzo de 2020 debido a las restricciones impuestas por la pandemia.

Mayte debutó en la televisión chilena cuando tenía 10 años

Mayte Rodríguez actuó en la remake chilena de Socias

“Yo ya he tenido dos relaciones a distancia, la verdad que es difícil y ahora con la cuarentena, es súper difícil, pero estamos bien, cada uno en su casa, en su espacio”, declaró la modelo. En mayo, su cuenta de Instagram dejó de mostrar fotos con el mexicano y se sabe que eso suele ser sinónimo de crisis. Enseguida, aparecieron otra vez los rumores de infidelidades. Y otra vez a empezar de nuevo. Hasta que después de estas experiencias mediáticas encontró el amor en el chef Camilo Figueroa. Fue mamá de Galo. Y ahora vive un momento de plenitud, buscando brillar también de este lado de la cordillera.